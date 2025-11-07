嘉義鄒族青少年山羌笛與葛藤止血 技驚美國原住民科學界

嘉義縣民和國中鄒族學生到美國AISES美洲原住民科學與工程學會發表論文。（民和國中提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣民和國中10位鄒族學生為發揚先人的智慧，向美國AISES美洲原住民科學與工程學會提出論文發表申請，獲邀赴美發現，成該會第一個出席的台灣團體。發表會當天，這群鄒族青少年穿著鄒族傳統服飾、手舉國旗分享鄒族祖先的科學智慧，包括流傳數百年的止血用「鄒族葛藤」，以及能召喚山羌的「山羌笛」，獲得上千名美國當地原住民科學工程領域人士的喝采，最後為台灣抱回2座金牌。

嘉義縣民和國中鄒族學生向族人長輩學習製作「山羌笛」。（民和國中提供）

民和國中教務主任蔡明哲指出，AISES是美國最大的原住民族年會，初生之犢的鄒族學生為了取得論文發表資格，提報了5件科展作品，終於通過審核。但惱人的是上百萬旅費的籌措，所幸在中央、地方政府及各界善心人士幫助下，9月30日師生飛往美國。

嘉義縣民和國中鄒族學生製作先人傳承百年的「山羌笛」。（民和國中提供）

蔡明哲表示，鄒族青少年出席發表會時，穿鄒族服飾唱著鄒族歌曲，高舉國旗進場，獲得全場熱烈的掌聲。師生們也從這場盛會，看到當地原住民強烈的文化認同和當地人對原住民正向態度，跟台灣對原民較弱勢的刻板印象截然不同，讓孩子受到感染、被啟發。

嘉義縣民和國中鄒族學生削竹製作「山羌笛」。（民和國中提供）

蔡明哲強調，學生們靠著比賽展現鄒族的智慧，還有機會向外國人分享原民科學文化，開始自信、勇敢地說自己是原住民，也靠著精進學習邁向升學路。

世界首位原住民族太空人Herrington主動與學生互動，表示對「鄒族山羌笛」有共鳴，還分享自己第一次上太空時，特別帶著自己種族的笛子上太空吹奏，學生當時雙眼都散發驚歎的光芒。

嘉義縣民和國中鄒族學生吹自己製作的「山羌笛」。（民和國中提供）

