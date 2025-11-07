自由電子報
雙11彰化閱讀節來了 9大主題不用花錢敗家就能快樂

2025/11/07 14:35

今年彰化閱讀節將於11月11日開跑，縣府將在縣立圖書館推出系列活動，邀請大家一起用閱讀點亮生活。（記者張聰秋攝）今年彰化閱讀節將於11月11日開跑，縣府將在縣立圖書館推出系列活動，邀請大家一起用閱讀點亮生活。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕誰說雙11（11月11日）只能花錢買快樂？在彰化，雙11不用敗家更不必血拼，就能獲得幸福感！彰化縣文化局將從11月11日到12月31日舉辦「2025彰化閱讀節」號召大家一起用閱讀點亮生活，「書中自有黃金」就是要讓民眾在書香與故事中感受彰化的人文魅力。

今年以「光影」為主題，從閱讀的視角照見彰化的文化底蘊與生活風景，活動結合閱讀、歷史、藝術與親子共學共9大主題，豐富多元。

像是「穿梭歷史書頁」活動，就把閱讀與解謎遊戲結合，讓參加者從書頁走進孔廟、書院、廟宇神祇的真實場景，只要在活動期間借閱滿30件館藏並完成闖關，就能拿到限量托特保溫袋，讓閱讀變成生活日常。

「田埂上的詩行」書展聚焦鄉土詩人吳晟，展出《吾鄉印象》、《筆記濁水溪》、《他還年輕》等作品。今年榮獲行政院文化獎的他，長年書寫土地與農民的生命故事，用詩記錄台灣鄉土的情感與力量。

延續去年的台語繪本熱潮，今年有「畫說半線」插畫展與「半線故事時光」說故事系列，從《婷婷不怕水》、《香火袋的約定》到《大爐不見了》，讓大人、小孩透過繪本認識南瑤媽進香、枋橋頭迓媽祖、新港送大爐等在地傳統。文化局邀請布袋戲團演出《白沙坑迎排燈的奇幻旅程》，用戲偶、音樂重現熱鬧的迎排燈節慶，讓閱讀變成一場視覺與聽覺的盛宴。

此外，「半線人文尋跡」將帶民眾走訪洪醒夫文學公園與八卦山抗日史蹟館，聽導覽老師說歷史故事；「半線風土人語」邀請吳晟、手作作家王國春分享生命經驗與創作靈感，讓閱讀延伸成生活的反思。親子系列活動也不缺席，「小小愛書人」與「半線拾光手作」邀家長和孩子一起聽故事、做手作，從遊戲中愛上閱讀。

文化局表示，希望透過閱讀節，讓大家從文字與創作中，重新發現彰化半線之美。活動期間只要進館借書就有機會拿限量好禮，詳細資訊可上彰化縣文化局官網查詢（https://www.bocach.gov.tw/）。

今年以「光影」為主題，從閱讀的視角照見彰化的文化底蘊與生活風景，活動結合閱讀、歷史、藝術與親子共學共9大主題，豐富多元。（縣府提供）今年以「光影」為主題，從閱讀的視角照見彰化的文化底蘊與生活風景，活動結合閱讀、歷史、藝術與親子共學共9大主題，豐富多元。（縣府提供）

