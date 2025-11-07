自由電子報
藝文 > 即時

基隆書洞市集與秘密基地登場 活化舊城區

2025/11/07 14:40

藝術家與在地創生青年在親民大樓創作藝術。（見書店提供）藝術家與在地創生青年在親民大樓創作藝術。（見書店提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆見書店與在地創生青年與藝術家發起一項文化活動，「書洞市集 —無名祭」、「祕密基地」登場，從書市集、舊城區清潔到藝術創作，讓民眾重新認識生活的場域。

藝術家與在地創生青年在親民大樓創作藝術。（見書店提供）藝術家與在地創生青年在親民大樓創作藝術。（見書店提供）

在基隆東岸商場的見書店，長年以書店為核心深深耕在地，並推動地方文化串聯與青年參與，獲文化部「第一屆百大文化基地」。今年以文化部「創新書市計畫」與國發會「地方創生青年培力工作站」，發起文化行動，推出「書洞市集—無名祭」，並同步開啟延伸展區「祕密基地」。

見書店號召在地青年與藝術家進入親民大樓，以清潔與修繕，海洋大學人社計畫與文創系50人次師生響應，並融入藝術創作，在地漁行的民眾也自掏腰包在斑駁的牆上創作，在地居民很感動，喚起民眾對生活場域的重視。

藝術家與在地創生青年在親民大樓創作藝術。（見書店提供）藝術家與在地創生青年在親民大樓創作藝術。（見書店提供）

「書洞市集 — 無名祭」將於11月18至19日，在基隆信二防空洞、扇形廣場、主普壇廣場，集結30攤獨立書店與出版社、30組文創品牌與NGO攤位，並有作家開講、藝文講座、繪本沙龍、動態表演、工作坊、防空洞特展。

「秘密基地」藝術展，則是從今天起至12月14日，在見書店、親民大樓、山海精共創事務所共20組藝術與地方創作團隊，以藝術介入地方，讓創作融入城市空間。

市長謝國樑（右二）與議長童子瑋（左二）參加「書洞市集—無名祭」及「祕密基地」開幕式。（記者盧賢秀攝）市長謝國樑（右二）與議長童子瑋（左二）參加「書洞市集—無名祭」及「祕密基地」開幕式。（記者盧賢秀攝）

市長謝國樑和議長童子瑋今天都參加「書洞市集—無名祭」、「祕密基地」的開幕活動，希望更多人認識老基隆，加入新元素、保留歷史文化，讓城市再生。

見書店老闆陳顥樺表示，希望透過閱讀、藝術與地方創生的對話，讓青年以文化行動重新連結城市，希望民眾走進書洞、走入舊城，在文字與藝術之間，重新認識生活的地方。相關資訊https://reurl.cc/ek06Rb

藝術家與在地創生青年在親民大樓創作藝術。（見書店提供）藝術家與在地創生青年在親民大樓創作藝術。（見書店提供）

