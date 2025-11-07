自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

馬水龍逝世10週年 衛武營11/7起舉辦特展及音樂會

2025/11/07 15:25

作曲家馬水龍。（衛武營藝術文化中心提供）作曲家馬水龍。（衛武營藝術文化中心提供）

〔記者蔡清華／高雄報導〕堅持從台灣聲音出發的作曲大師馬水龍逝世10週年，11月7日起至12月7日，在衛武營國家藝術文化中心舉辦一系列特展及音樂會，向這位當代音樂大師致敬。

衛武營節目經理王昭驊表示：「馬水龍老師的作品不僅展現了台灣的土地芬芳與人文底蘊，更以其獨特的語彙與西方技法對話，樹立了灣當代音樂的標竿。衛武營很榮幸能透過這次的系列活動，向這位灣音樂大師致敬，讓更多人聽見、看見馬水龍老師的非凡成就。」

馬水龍一生創作數十首作品，橫跨管弦樂、室內樂、鋼琴曲、聲樂曲、合唱曲等不同形式，富含濃厚的灣鄉土情懷，對灣當代音樂發展帶來重大啟發，其代表作包括《雨港素描》、《梆笛協奏曲》、《關渡狂想曲》等。這些作品不僅在國內廣受好評，更在歐美、亞洲等地多次發表，馬水龍更是灣第一位在美國紐約林肯藝術中心，以整場形式發表個人作品的灣作曲家。

12月7日「孕育於山海之間」紀念音樂會，將由指揮張佳韻率領鋼琴家辛幸純、梆笛演奏家賴苡鈞，和國立灣交響樂團、台中藝術家室內合唱團、濤韻男聲合唱團合作演出，包含《梆笛協奏曲》、《孔雀東南飛》、《關渡狂想曲》、《無形的神殿》等馬水龍生涯中重要代表作品。

11月7日至12月7日也在藝術迴廊舉辦的「看見音樂聽見畫—馬水龍逝世10週年紀念特展」，將透過珍貴的手稿、照片及相關文物，帶領民眾深入了解馬水龍的音樂世界與其對灣音樂文化的重大貢獻。詳情上衛武營官網查詢。

