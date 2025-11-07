馬水龍逝世10週年 衛武營11/7起舉辦特展及音樂會

作曲家馬水龍。（衛武營藝術文化中心提供）

〔記者蔡清華／高雄報導〕堅持從台灣聲音出發的作曲大師馬水龍逝世10週年，11月7日起至12月7日，在衛武營國家藝術文化中心舉辦一系列特展及音樂會，向這位當代音樂大師致敬。

衛武營節目經理王昭驊表示：「馬水龍老師的作品不僅展現了台灣的土地芬芳與人文底蘊，更以其獨特的語彙與西方技法對話，樹立了台灣當代音樂的標竿。衛武營很榮幸能透過這次的系列活動，向這位台灣音樂大師致敬，讓更多人聽見、看見馬水龍老師的非凡成就。」

馬水龍一生創作數十首作品，橫跨管弦樂、室內樂、鋼琴曲、聲樂曲、合唱曲等不同形式，富含濃厚的台灣鄉土情懷，對台灣當代音樂發展帶來重大啟發，其代表作包括《雨港素描》、《梆笛協奏曲》、《關渡狂想曲》等。這些作品不僅在國內廣受好評，更在歐美、亞洲等地多次發表，馬水龍更是台灣第一位在美國紐約林肯藝術中心，以整場形式發表個人作品的台灣作曲家。

12月7日「孕育於山海之間」紀念音樂會，將由指揮張佳韻率領鋼琴家辛幸純、梆笛演奏家賴苡鈞，和國立台灣交響樂團、台中藝術家室內合唱團、濤韻男聲合唱團合作演出，包含《梆笛協奏曲》、《孔雀東南飛》、《關渡狂想曲》、《無形的神殿》等馬水龍生涯中重要代表作品。

11月7日至12月7日也在藝術迴廊舉辦的「看見音樂聽見畫—馬水龍逝世10週年紀念特展」，將透過珍貴的手稿、照片及相關文物，帶領民眾深入了解馬水龍的音樂世界與其對台灣音樂文化的重大貢獻。詳情上衛武營官網查詢。

