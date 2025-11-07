「鋼琴王子」理查．克萊德門11月30日晚 露天為竹北演奏

新竹縣竹北市長鄭朝方獨奏理查．克萊德門的經典曲目〈夢中的婚禮〉。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市長鄭朝方今天下午驚喜宣布，歷經1年的懇邀、規畫，國際知名「鋼琴王子」、「世界上最成功的法國鋼琴家」理查．克萊德門，將在本月底、11月30日晚上7點，在新竹縣竹北縣政6路廣場的星空下，為竹北市而演奏，慶祝竹北即將成為全台灣最大的縣轄市外，也為竹北這個科技之都裡的每一個音樂魂帶來夢幻的樂章。

新竹縣竹北市長鄭朝方開心宣布國際知名鋼琴家理查．克萊德門本月底將在亞洲巡演中，於竹北舉行露天演奏會。（記者黃美珠攝）

為了賣這個關子，鄭朝方及其團隊對理查．克萊德門到竹北演出的消息保密到家，直到鄭朝方親自坐在鋼琴前，用雙手指尖流瀉出理查．克萊德門的經典〈夢中的婚禮〉掀起了在場者的尖叫與歡呼，就連造勢記者會壓軸跟鄭朝方四手聯彈〈水邊的阿蒂麗娜〉的竹北成功國中學生朱品叡獲悉後，也忍不住轉頭詢問鄭朝方：「真的嗎？」

請繼續往下閱讀...

新竹縣竹北市長鄭朝方（左）跟成功國中學生朱品叡（右），號召竹北市內高中以下喜歡鋼琴的孩子們，都來徵選爭取跟理查．克萊德門同台演出的機會。（記者黃美珠攝）

鄭朝方說，這個城市慶典音樂舞台，是繼去年邀請到國際級歌后小野麗莎為竹北帶來浪漫的Bossa Nova之夜後，再度打破的地方樂界天花板，邀請到71歲、以融合古典技巧與流行旋律的演奏風格聞名於世的理查．克萊德門，藉著月底他慶祝出道50洲年亞洲巡演的機會，是在台3場中，唯一走出北、高2市音樂廳，也是他近年唯一的戶外演奏場次。

新竹縣竹北市長鄭朝方（右）跟成功國中學生朱品叡（左）一起四手聯彈理查．克萊德門的經典曲目〈水邊的阿蒂麗娜〉。（記者黃美珠攝）

這場名為「一城盛世・高光時刻 理查．克萊德門 城市慶典・經典永恆音樂會」，也將開放竹北市高中以下學生報名，爭取跟理查．克萊德門同台演出的機會，意者只要上傳演奏指定曲目的影片並通過評選就有機會圓夢。活動前1日，29日鄭朝方則將領軍，跟竹北孩子一起演出特別曲目，向理查．克萊德門致敬並致謝。

新竹縣竹北市長鄭朝方（右）跟成功國中學生朱品叡（左）一起四手聯彈理查．克萊德門的經典曲目〈水邊的阿蒂麗娜〉。（記者黃美珠攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法