順風耳的新香爐嘉義演出 小朋友說台語新港奉天宮送媽祖小神衣

2025/11/07 21:56

同學們一人說一句台語，獲得媽祖小神衣護身符。（紙風車提供）同學們一人說一句台語，獲得媽祖小神衣護身符。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部推動「國家語言整體發展方案」，讓母語走進生活，由紙風車劇團主辦兒童劇《順風耳的新香爐》台語版年度巡演，最終場於今（7）日晚間在嘉義縣朴子東石國中操場演出，吸引超過3500名觀眾熱烈迴響；統計巡演至今已累積超過15,000位觀賞者。

紙風車文教基金會張敏宜執行長表示：「推廣母語最自然的方式，就是讓孩子在劇場裡笑著學、唱著說。當孩子願意開口講母語，那就是文化真正的延續。」《順風耳的新香爐》以藝術的形式實踐母語政策，讓孩子與家長在劇場裡聽見家的聲音，也讓台語成為代代相傳的語言力量。有小朋友看了演出之後，覺得台語很可愛！

紙風車兒童劇《順風耳的新香爐》台語版年度巡演最終場，7日晚間在嘉義縣朴子東石國中操場演出。（紙風車提供）紙風車兒童劇《順風耳的新香爐》台語版年度巡演最終場，7日晚間在嘉義縣朴子東石國中操場演出。（紙風車提供）

紙風車指出，嘉義縣政府近年積極配合文化部政策推動母語教育，縣長翁章梁於現場表示：「《順風耳的新香爐》以在地信仰為題、以母語說故事，正是最貼近孩子生活的文化教育。感謝紙風車劇團將信仰的溫度與文化的力量帶入嘉義，讓藝術成為文化傳承的重要橋樑。」

新港奉天宮特別響應，現場贈送「媽祖小神衣香火袋」給觀眾，象徵祝福與庇佑。東石鄉下楫國小全校只有40位學生，老師知道演出訊息特別包車帶同學去看戲，更自備椅子，彷彿重現早年參與廟會演出的情景。同學們也參與暖場活動，一人說一句台語，獲得媽祖小神衣護身符。還有長輩讚嘆劇中信仰的真誠與語調的親切，「就像小時候廟口聽神明故事的感覺又回來了。」

