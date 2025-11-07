李洋嘆想看「羽球」台漫恐不易 李遠舉麟洋配經典畫面表異見

文化部長李遠（右）送給運動部長李洋3本台漫，提醒李洋「你一定要看」。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕為宣傳「遠洋合作」首發「動滋青春X文化能量爆發」限時加碼，文化部長李遠與運動部長李洋，今（7）日合體現身一起揮拍打羽球，兩人延續李洋想看羽球漫畫的話題，沒想到看法兩極，究竟台漫有沒有可能出現羽球主題呢？

文化部長李遠（右）、運動部長李洋宣告「遠洋合作」正式啟航，推出首波文化幣及青春動滋券加碼，還有「雙百萬運動漫畫徵選」等各項合作。（文化部提供）

2位老少部長今日共同宣布，文化部及運動部將合作推出「雙百萬運動漫畫徵選」，李遠為應景親送李洋3本台漫，其中2本與運動有關，卻都是棒球。李洋感嘆，他一直覺得羽球一落地就得分，畫面不多，應該很難成為漫畫主題，但他仍然很期待有台灣的羽球漫畫。

李遠則用創作者的眼光說，其實從發球時的特寫，到球飛出去「可以畫好幾格畫到跨頁」，最後落點的畫面，就像當年麟洋配「in」球的戲劇性決勝點，「甚至會讓大家眼淚都掉出來」。

