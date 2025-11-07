李遠寫棒球小說誤把接殺當封殺還得獎 與李洋分享運動的領悟

文化部長李遠（右）、運動部長李洋宣告「遠洋合作」正式啟航，推出首波文化幣及青春動滋券加碼，持續進行「亞洲在場－台灣與亞洲運動會」特展、「雙百萬運動漫畫徵選」等各項合作。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部長李遠與運動部長李洋，今（7）日合體現身與學子一起揮拍打羽球，宣傳跨部會「遠洋合作」的各項內容。現場同學詢問李洋，「如果可以選擇作為一個創作者，會想要擔任哪一類型的？」李洋逗趣地說，想過當畫家；而當李遠被問到是否寫過運動有關的書時，李遠竟自爆「作家的話不要相信」。

原來李遠的第3本書，也是獲得小說獎第一獎的作品《封殺》，原來有個天大的祕密，李遠笑說，《封殺》是寫當兵時聽到同袍打棒球及家人簽賭的故事，但一個沒打過棒球的人寫棒球小說，後來還被人家說，其實他的故事內容應該是接殺不是封殺，就可以知道「作家的話不要相信」。

雙部會首長致力文化運動培養青春力，合體與學生們一起打球交流。（文化部提供）

但遠洋最後還是感性地向現場同學「青春喊話」，李遠說，他高中時跑長跑，因為家裡經濟不寬裕買不起釘鞋，所以總是穿著7雙襪子跑步，最初跑最後一名，但他一直沉住氣慢慢跑，看到前面的人開始跑不動時，就開始加速，漸漸地超越前面的同學，李遠說，就是要持續地一直跑到最後。

李洋則分享，高中畢業時，他曾一度想著還要不要繼續打球，但因為堅持，一路慢慢打到全國、國際冠軍，直到奧運金牌。因此，他的座右銘是「不是因為看到希望才堅持，而是因為堅持才看到希望」，鼓勵所有的青年朋友持續勇敢前進。

