TCCF 2025圓滿落幕！9.6億台韓基金、6億遠樂基金啟動 《分手擂台》奪五獎

「PROJECT 企畫系列專場」所有獲獎團隊得獎合影，今年影集企畫《分手擂台 - 你還愛我嗎？》奪下5個獎項。（文側院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化內容策進院主辦的「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」昨（7）日於南港展覽館二館畫下句點，為期4天活動吸引上萬人次專業與產業人士參與，國際交流熱絡。閉幕頒獎同步揭曉多項獎項與合作成果，呈現台灣內容產業的市場能量與跨國連結。

文策院董事長王時思表示，如今正處於「文化內容劇變的時代」，是一個重組生態系、重新定義文化內容邊界的階段，「這是一個屬於文化內容冒險者的時代，而冒險者最重要的行動就是組隊。」她強調，TCCF的價值在於讓創作者與資本、科技與故事「組隊」，從而在新世界裡挑戰未知、開創新局。

請繼續往下閱讀...

文策院董事長王時思。（文策院提供）

最大獎「TAICCA X CNC AWARD」由日本導演久保田徹紀錄片《My Camera, My Gun》獲得，獎金3萬美元；「STORY 故事系列專場」的「TAICCA Award：Best Story」由漫畫《流氓書店》拿下，獎金30萬元。影集企畫《分手擂台－你還愛我嗎？》以創意與市場潛力脫穎而出，囊括「東森原創IP潛力獎」「MyVideo內容力量獎」「民視福爾摩沙新創獎」「TVBS故事影響力大獎」「udnFunLife IP延伸潛力獎」5獎，成為今年提案會最大贏家。

「2025 國際條漫大賽」選出 7 部得獎作品，並在「TCCF 創意內容大會」進行頒獎。（文策院提供）

資本與合製布局亦於今年開幕日迎來進展。「台韓娛樂文化內容基金」（CJ ENM HK、文策院、遠傳電信、TVBS共同成立）總額9.6億元，聚焦影視音投資合製與發行行銷；「遠樂文創基金」（遠播文創與文策院共同投資）規模6億元，投入影視與音樂，強化跨境演出與內容投資。文策院並與犀利資本文創、日本極東電視共同成立「集集創造娛樂」，布局IP孵化、人才培育與影視共製。文化部長李遠表示，政府持續強化資本工具，期待在文策院整合下，帶動台灣內容制度化與國際化。

漫畫與條漫合作方面，文策院宣布與日本東販（TOHAN）及韓國Contents Lab. Blue（CLB）簽署MOU，結合東販的發行網絡與CLB的條漫製作，擴大台灣原創IP的海外能見度與市場開發。院長王敏惠指出，將以長期策進機制推動跨域改編與國際合作。

文策院院長王敏惠。（文策院提供）

「2025國際條漫大賽」同場公布結果，金獎從缺；銀獎由《地獄有事》《一分為惡》獲得，兩案將啟動台日合製並保證於日本「R-TOON」先行連載、再上架「CCC追漫台」及日本各大平台。《紙紮人》獲特別評審獎，《地獄有事》同時奪人氣投票獎；《屍眼》《獸夢旅人》《這才不是乙女GAME》獲佳作。董事長王時思表示，從超過600件企畫中見到台灣內容與國際攜手的可能，文策院將持續作為創作者的後盾。

文策院表示，TCCF 2025以提案、論壇、市場展與多項合作宣告收束，展現台灣內容在資本、合製與IP開發上的實質進展，為明年跨域與跨國布局奠定基礎。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法