藝文 > 即時

融合傳統與創新呈現阿里山特有生物 朴子刺繡首獎巧奪天工

2025/11/08 13:56

張玉珍以刺繡呈現阿里山特有物種一葉蘭及栗背林鴝，巧奪天工。（記者林宜樟攝）張玉珍以刺繡呈現阿里山特有物種一葉蘭及栗背林鴝，巧奪天工。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市是國內刺繡文化重鎮，嘉義縣文化觀光局、朴子市公所與嘉義縣刺繡文化學會合作舉辦「台灣生態之美—朴子刺繡徵件活動頒獎暨刺繡成果展」，有來自全國各地刺繡好手參與，更有遠從澳門的參賽者；台南市刺繡師張玉珍以擅長的飛針繡、亂針繡進行創新，融合傳統立體繡，在小小的圓盤上呈現阿里山特有物種一葉蘭及栗背林鴝，精湛技法巧奪天工，如畫作般生動。

來自各地的參賽者，甚至還有人遠從澳門參賽。（記者林宜樟攝）來自各地的參賽者，甚至還有人遠從澳門參賽。（記者林宜樟攝）

頒獎典禮及成果展今天在朴子刺繡文化館進行，展出35件得獎刺繡作品及「春、夏、秋、冬」4大茶席主題作品，由市長吳品叡、縣議員李國勝、嘉義縣刺繡文化學會理事長顏淑端及常務理事周讓廷頒獎；得獎作品主題如阿里山林鐵列車、台灣黑熊、黑面琵鷺、蝴蝶及台灣藍鵲等，用各式精緻的刺繡呈現台灣生態之美。

朴子市長吳品叡（左）頒獎給最高分的張玉珍（右）。（記者林宜樟攝）朴子市長吳品叡（左）頒獎給最高分的張玉珍（右）。（記者林宜樟攝）

張玉珍說，因母親從事縫繡神明衣代工，她從就喜愛刺繡，直到於2016年接觸飛針繡技法，接受施惠曄老師指導，鑽研近20年，國小老師退休後，目前在台南大學從事刺繡教學；因老家在阿里山腳下的番路鄉，參賽作品決定呈現阿里山特有物種一葉蘭及栗背林鴝，耗費30多個小時，用上自己研究創新的緞帶浮雕飛針繡技法，鳥身則用傳統的立體繡呈現，融合創新與傳統，希望透過作品讓人感受到台灣生態的美好。

朴子刺繡徵件得獎作品。（記者林宜樟攝）朴子刺繡徵件得獎作品。（記者林宜樟攝）

吳品叡說，市公所去年首次辦理刺繡徵件，獲得全國刺繡好手熱情支持，今年第2屆以「台灣生態之美」為主題，收件件數比去年更踴躍，甚至有來自澳門的朋友參與，顯示活動備受肯定。

嘉義縣刺繡文化學會常務理事周讓廷（左）頒獎給得獎者。（記者林宜樟攝）嘉義縣刺繡文化學會常務理事周讓廷（左）頒獎給得獎者。（記者林宜樟攝）

嘉義縣刺繡文化學會表示，刺繡徵件得獎作品即日起展至明年2月22日，而嘉義縣刺繡文化學會、朴子藝術家蔡福仁、李錫明及嘉義縣南苑生活茶文化協會，以四季花卉與生態為主題，由藝術家揮毫創作，再由刺繡老師巧手呈現完整茶席作品，「樸茶。刺繡成果展」將於11月26日展至明年2月22日，歡迎民眾前來欣賞。

