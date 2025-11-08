自由電子報
藝文 > 即時

精采！ 傳承民俗藝陣南市國中小228隊齊聚競技

2025/11/08 15:05

台南市國中小學傳統藝術比賽有168校、228個團隊參賽。（市府提供）台南市國中小學傳統藝術比賽有168校、228個團隊參賽。（市府提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南市國中小學傳統藝術比賽今（8）日在新營體育場登場，共計168校、228個團隊、近5300名學生同場競技，比賽項目包含鼓術、舞龍舞獅、雜技及創意藝陣等4大類，有如一場繽紛的民俗嘉年華，活力滿滿，展現學校傳承傳統藝陣、創新的努力與成果，十分精采，觀眾報以熱烈掌聲。

南市國中小學傳統藝術比賽展現學生傳承、創新藝陣的成果。（市府提供）南市國中小學傳統藝術比賽展現學生傳承、創新藝陣的成果。（市府提供）

台南市副市長葉澤山指出，台南豐富的藝陣文化歷史悠久且全國知名，市府透過每年辦理比賽的方式鼓勵新生代的孩子們接觸並傳承藝陣文化與教育，南市學生傳統藝術比賽舉辦至今已逾20年，升格直轄市後持續維持每年5千多名學生參賽的規模，並在傳統中加入創新元素，讓台南的傳統藝術比賽，能夠歷久彌新，相當難能可貴

新營太子國中電音太子。（市府提供）新營太子國中電音太子。（市府提供）

南市教育局局長鄭新輝表示，南市多年來持續推動學生傳統藝術教育，有的融入校本課程，有的以社團方式培訓學校藝陣，國中小學傳統藝術比賽就是一個舞台，讓學生隊員展現平時訓練成果和自信，仁德文賢國中就組成4支團隊參賽，全市之最，也讓觀眾一同見證台南傳統藝術教育的豐碩成果。

鹽水月津國小獅陣。（市府提供）鹽水月津國小獅陣。（市府提供）

白河國小太鼓隊以氣勢磅礡的〈美之海〉為比賽開幕，後壁菁寮國中武術隊帶來結合拳法、兵器與旗舞的〈斧啟新章，旗領未來〉，展現創新、力與美的結合；壓軸登場的新化那拔國小〈舞動神力 Nezha Beats〉，以哪吒三太子融合旗舞與電音節奏的創意演出，獲得熱烈掌聲。

比賽競賽項目涵蓋傳統藝陣、創意藝陣、鼓術、武術、舞龍舞獅、獨輪車及雜技等，充分展現南市學子在力與美、技與藝之間的多元風貌。

