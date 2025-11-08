第21屆林榮三文學獎名次揭曉 完整得獎名單出爐

第21屆林榮三文學獎名次今（8）日揭曉，各項首獎分別是：新詩獎首獎吳浩瑋（左起）、短篇小說獎首獎劉大芸、散文獎首獎翁佩嫆。（記者胡舜翔攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕第21屆林榮三文學獎名次今（8）日揭曉，各項首獎分別是：短篇小說獎首獎劉大芸〈我不過是一個雪人〉；新詩獎首獎吳浩瑋〈一起回家〉；散文獎首獎翁佩嫆〈菊島菜菜子〉；小品文獎10名獲選不分排名。

完整獲獎名單如下：

【短篇小說獎】

首獎 劉大芸〈我不過是一個雪人〉

二獎 陳信傑〈鸚形目〉

三獎 栗 光〈女兒〉

佳作 張嘉祥〈阿媽蛞蝓〉

佳作 羅毓嘉〈走廊的燈閃過五下才滅〉

【新詩獎】

首獎 吳浩瑋〈一起回家〉

二獎 楊宥翔〈小滿〉

三獎 羅毓嘉〈耶路撒冷〉

佳作 林佳儀〈昨日的航行〉

佳作 許勝雄〈足底圖鑑〉

【散文獎】

首獎 翁佩嫆〈菊島菜菜子〉

二獎 韓 曌〈重齔〉

三獎 馬瑞霞〈A Good Death〉

佳作 田家綾〈單向通行的小規模障礙〉

佳作 洪倪 AKA 洪媽倪〈麵包超人〉

【小品文獎】

均勻〈快閃〉

林皓淳〈我那跟雞吵架的母親〉

洪逸倫〈反向的誕生〉

徐郁智〈摽有梅〉

曹 瑋〈移監〉

莊詠丞〈身體氣候〉

陳信安〈V945〉

詹 詹〈地下〉

蒯紫嫣〈偶數與錨〉

蔡玉萱〈毛巾該換了〉

