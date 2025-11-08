自由電子報
藝文 > 即時

台中畫家劉侑誼「光影之間・平凡之美」個展開幕 上百人感受縱逝美好

2025/11/08 19:06

畫家劉侑誼（右）在大墩藝廊首次舉辦個展「光影之間・平凡之美」。（記者黃旭磊攝）畫家劉侑誼（右）在大墩藝廊首次舉辦個展「光影之間・平凡之美」。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中畫家劉侑誼首次個展「光影之間・平凡之美」今（8）日下午在大墩藝廊開幕，劉侑誼則以「垂死的掙扎」描繪海洋污染畫作，奪得2016臺灣藝術研究院主辦台灣國展油畫獎，也曾獲台中美展油畫金牌等40多座獎項，即日起至11月26日展出數十幅國內外寫生，劉侑誼感動說，畫作不為張揚，只為細細凝視稍縱即逝的美好。

自由時報前副總編輯施順冰（致詞者）稱讚劉侑誼賦予畫作靈魂。（記者黃旭磊攝）自由時報前副總編輯施順冰（致詞者）稱讚劉侑誼賦予畫作靈魂。（記者黃旭磊攝）

「光影之間・平凡之美」今天下午在大墩文化中心3樓第3展覽室開幕，自由時報前副總編輯施順冰、劉侑誼的導師侯信憲、第5屆春秋美術會會長曾淑慧及雕塑藝術家張也為畫家致詞，劉侑誼在油彩畫作「為遠方友人的幸福而祈禱」前與賓客合影，答謝各界蒞臨祝福。

劉侑誼畫作〈水巷情韻〉。（記者黃旭磊攝）劉侑誼畫作〈水巷情韻〉。（記者黃旭磊攝）

劉侑誼認為，自然界看似平凡的人、事、物，總在光線照耀下展現出不同層次與氣息，包括人物神情、風景光影及花卉綻放，畫出這些不為張揚，只為細細凝視那稍縱即逝美好，願油畫作品在觀賞者眼中成為美的映照，也在心中留下片刻平安與感動。

施順冰致詞稱讚劉侑誼從光影反差，賦予畫作靈魂，而賓客在義大利威尼斯畫作〈水巷情韻〉，以及歐陸畫作〈午後沉思〉等作品前駐足，頓時心靈感受到歐陸風情。

