【第二十一屆林榮三文學獎】新詩獎首獎吳浩瑋：我想當大家一眼就可以看出來的人

2025/11/08 20:44

第二十一屆林榮三文學獎新詩獎首獎吳浩瑋。（記者陳奕全攝）第二十一屆林榮三文學獎新詩獎首獎吳浩瑋。（記者陳奕全攝）

〔記者孫梓評／台北報導〕連續四年獲獎，吳浩瑋今年以〈一起回家〉奪得新詩獎桂冠。獲獎後他在致詞時表示：「這是我站上講台第四次了，但是是吳浩瑋第一次拿到麥克風。吳浩瑋其實非常害怕。因為吳浩瑋以為文學偶爾可以讓他變酷，但他每一次都講不出什麼酷話來。吳浩瑋其實非常愛慕虛榮，如果你讀過他這四年來的作者簡介與得獎感言就會知道，他很討厭談論自己的寫作觀。因為他覺得那很土。無論去談文學如何神聖與否，骯髒與否，或拯救或毀滅自己與否，都太土了。明明他已經用盡全力，用作品去說這些，其實沒有必要再講一次。所以吳浩瑋只想把這個獎獻給他自己。吳浩瑋會繼續寫好看的東西，不為什麼，因為這是吳浩瑋會做的事。謝謝大家。」

現職媒體工作，吳浩瑋喜歡把有別於「人物訪問稿」的「各文類創作」投遞到文學獎參賽，彷彿是一份暑假作業。他說，「寫詩時，我只要讓我自己快樂就好。」而不若散文或小說，需要交代敘事、操作技術。也因那快樂的回饋很即時，他從得到念想到完成作品，時間極短，也許兩三天，最長不超過一週，「我很容易覺得以前的東西寫得不好，甚至只是昨天剛完成的作品。」
身為獲獎常客，他寫作時會揣摩評審的想法，「不是要很用力去勾織一些意象，就像寫專訪，也會需要知道讀者是誰。評審也不會想要最用力的東西。所謂用力，不是那麼外顯的。」
獲獎作品〈一起回家〉，源自他身邊朋友遭遇，詩中舞台來自他就讀中學時，學校圍牆設有防攀爬的倒刺，「我就讀的中學，有一片充滿倒刺的圍牆，防止學生攀牆，我當然沒有逃出去過，但我常想像，有一天可以逃出去，直接走路走回家。這首詩就是我想像自己逃出倒刺的感官體驗。寫到最後，並非寫倒刺本身，而是逃出之後，短暫的自由的幻覺，就像詩裡寫他們終究要回家，中學時的生活是家跟學校之間的兩點一線，我寫的就是兩點之間的那條線。對我來說，那條線就是短暫的自由的幻覺。因為那兩個點，都有些許痛苦與榮耀，都不是快樂或自由的。」
他說自己寫作的養分，來自小時候看的卡通，比如《真珠美人魚》，「可能她們都在唱歌吧。我的詩就比較注重聲音。」說完，又彷彿覺得這不是足夠正式的答案，於是補充：「其實養分反而不是文學，我很喜歡動畫或音樂，比我在文學中花的時間更多。」比如至今還是很喜歡西尾維新「戲言系列」。他說，「那語言確實不像純文學那麼洗鍊，但每次讀它，都會回到高中自習課的晚上，能讓我回到高中自習課的東西，就是最靠近我的養分吧。」
他自覺早最接近創造的瞬間，比如「很多人會用初音的東西去寫歌」，「我覺得那超酷的，不需要有自己天生一副歌喉，只需要旋律，這些人懂電腦，就可以做出非常強大且有能量的作品，對我來說，那就是創作最原始的核心，它甚至不是透過天分，而只是很直覺地輸出。」
至於致詞中所提到的「愛慕虛榮」，「我很追求某種權力感。國小時舞蹈社的同學，公演時不用來上學，我看著那些空掉的座位，好羨慕他們不用來上學。那是一種權力宣示。好像在對你說，我有一個厲害的能力，透過這能力，我可以跳脫一些平時的規則。這件事我一直很嚮往。假如有另一個工具讓我可以很輕易地跳脫平常，獲得權力感，我說不定會放棄文學？」
「但得到那權力之後呢？」他誠實地說：「滿空虛的。」
為了填補那永恆的空虛，我想他會繼續寫吧。他說，首獎獎金可能考慮拿來製作自己的書；他說，為了不讓寫作的快樂太即時消逝，他打算寫長篇，好固定自己在一段較長的時空之中。關於寫作，他說，「我不會想當得到最高分的人，但我想當大家一眼就可以看出來的人。」

