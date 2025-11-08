自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【第二十一屆林榮三文學獎】散文獎首獎翁佩嫆：用文字幫澎湖鄉親拍照

2025/11/08 20:51

第二十一屆林榮三文學獎散文獎首獎翁佩嫆。（記者陳奕全攝）第二十一屆林榮三文學獎散文獎首獎翁佩嫆。（記者陳奕全攝）

〔記者謝麗笙／台北報導〕五位決審一致給出最高分的首獎作〈菊島菜菜子〉，是翁佩嫆第一次投稿林榮三文學獎。決審吳鈞堯讚其「讀來愉快，純淨自然，充滿溫馨陽光」，出身澎湖的翁佩嫆說，想記錄在家鄉經歷的故事，「我想把這些善意寫下來。」

「菜菜子」其實是翁佩嫆對許多澎湖女性長輩的妙稱，來自媽媽的「電頭毛店」老主顧多名為「白菜、高麗菜、冬瓜」等菜的系列名字。開店是媽媽生命的轉捩點，而翁佩嫆近兩年開始自己的創作，由自身故事出發，追溯回媽媽二十多歲開店的經歷，長達一年間偷偷採訪，回家時吃著飯，偶爾拋出問句，「媽媽不知道我出賣了她。」翁佩嫆以極好的記憶力為引，加以曾任科技線記者的訓練，「把小時候的記憶傾倒出來」，目前已累積五十多篇相關作品，「隨著年紀愈來愈大，那些記憶一定會忘記。」
暖色調如得獎作之外，翁佩嫆也寫過痛苦的文章，會等度過難關之後再發表，「得先把自己的人生處理好。」此外，她寫散文亦重真誠，「要坦承自己無論正面或負面的情緒，就像《鬼地方》不怕得罪永靖鄉親。散文的真誠更是重點。」幼時曾因城鄉差距感到文化衝擊，現在的翁佩嫆想寫出「自傲和自哀」外另一條路，一如〈菊島菜菜子〉背景有點哀傷、卻仍有其美好的澎湖模樣。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應