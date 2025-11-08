自由電子報
【第二十一屆林榮三文學獎】新詩獎二獎楊宥翔：房仲詩人的剛剛好美學

2025/11/08 21:06

〔記者蔡佩盈／台北報導〕楊宥翔以〈小滿〉獲新詩獎二獎，此詩揉和各種關於「小滿」的思索並帶有故事性，深受評審肯定，認為這首詩營造出「剛剛好的生活」——在城市與鄉村之間、AI與筆之間取得恰到好處的平衡。

在房仲業任職的楊宥翔表示，靈感最初來自客戶的 LINE 個簽提及小滿，他因此發現二十四節氣中，唯有「小滿」的概念相對不直觀，反覆玩味；並結合填寫公司量表的經驗，對於「非常滿意、滿意、普通、不滿、非常不滿」等選項感到困惑，從而察覺並認同「小滿」一詞的多重涵義。楊宥翔補充，詩中出現的「狗狗小滿」是身為彰化務農子弟的童年記憶。結合過去經歷與目前生活狀態，同時回應當代社會，或許個人所歷與當前成功敘事不符合，但其實對自己的生活感到「小滿」，便用來做為詩名。
談及自己的啟蒙詩人，楊宥翔眼神發光說：「洛夫《無岸之河》！」他在高中時期接觸此書，開始創作，並曾獲台積電青年學生文學獎，也經歷長達十年的創作空白。楊宥翔認為，創作需要耐心，得獎的距離或許一如「小滿興奮地搖著尾巴的距離」，而未來，正朝向自己前來。

