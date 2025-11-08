自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【第二十一屆林榮三文學獎】散文獎二獎韓曌：世界殘酷，願以真誠縫補傷痛

2025/11/08 21:09

第二十一屆林榮三文學獎散文獎二獎韓曌。（記者陳奕全攝）第二十一屆林榮三文學獎散文獎二獎韓曌。（記者陳奕全攝）

〔李珞玟／台北報導〕與文學獎闊別多年的國文補教名師韓曌，今年即以〈重齔〉掄獲第二十一屆林榮三文學獎散文獎二獎。當年十八歲的她，將童年的家暴經驗寫成短篇小說投稿文學獎，進入決審後，卻因評審覺得「虛假」而遭撤銷資格。今年受有鹿文化出版社社長許悔之鼓勵，她再次提筆創作，選擇以著重「真實性」的散文，爬梳家暴、植牙、離婚、育兒種種真實經歷，透過文字從痛苦中找到力量。

韓曌寫〈重齔〉，在一個晚上一氣呵成，力求舉重若輕，文中的文學典故、生難字詞，都是信手拈來。至於多次出現的童話意象，如賣火柴的小女孩、人魚公主，其實都是與自身相反的童年經驗，卻也是「不完美的結局比較接近真實」的反思。她認為，人生不容易，文學不該再用來粉飾太平。〈重齔〉文末提及兒虐新聞，以「願天下孩童都能平安長大」作結，除了是她身為人母的祈願，也是希望文字能引更多人關注社會議題、撫慰經歷相仿的人，「縫補更多受傷的靈魂。」因此〈重齔〉能得獎，讓更多人讀到，或許因此更有價值。
熱心教學的韓曌近期甫出版《古文不思議》，目前正著手撰寫系列作《韻文不思議》，繼續為年輕學子的文學啟蒙貢獻心力。如同筆名「曌」一字的期許，願成為像太陽、月亮一樣，照亮孩子生命的老師。至於文學創作，或許會繼續投稿文學獎。今年得獎的獎金，可以分一些給么兒，感謝他陪媽媽半夜不睡，他與牆上影子玩耍的身影，給了〈重齔〉結尾的靈感。她說，可能有人想像不到，但世界上就是有那麼多殘忍的人事物。她願世界有更多善良，更多雪中送炭。

