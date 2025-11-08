【第二十一屆林榮三文學獎】短篇小說獎三獎栗光：當潔癖女孩變身為海參，小說就開始了

第二十一屆林榮三文學獎短篇小說獎三獎栗光。（記者陳奕全攝）

〔記者李嘉恩／台北報導〕過去主要書寫散文的栗光，大約從這一、兩年開始嘗試創作小說，「我的工作需要非常地井井有條，所以〈女兒〉最初是想寫一個荒謬的東西。」得獎作以一名乖巧、有潔癖的女孩突然變成海參為中心展開，除了因為喜歡海洋而產生這個設定，「我曾去一些森林小學分享，確實會感受到那裡的學生氛圍跟其他地方不太一樣。」加上她在耕莘寫作班、台北市閱讀寫作協會的教學經驗，種種累積也對她自身的寫作產生了潛移默化的影響。

儘管仍在摸索自己與創作的關係，栗光已能清楚分辨散文與小說啟動的是截然不同的兩種思考模式，「我不確定是不是習慣，寫散文時我只需要大概的規畫，不必很明確；小說是完全不一樣的體感，對我而言比較像是執行一個計畫。」雖然過程中仍保有性格裡井井有條的面向，「我一邊寫一邊想，可是對小說如何結尾並沒有一個很肯定的想法，好像寫著寫著就完成了。」

喜歡海洋、並為此寫了有關的散文專書，栗光對獎金有很詳盡的安排，「對這篇作品我評估得很保守，如果拿了佳作，我打算要去小琉球看綠鬣蜥；萬一得到了更大的獎金，或許就有機會去加拉巴哥群島看海鬣蜥。」至於是否有明確的小說出版計畫？栗光說希望能繼續維持寫作時的快樂，「目前先把小說保留給自己。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法