自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【第二十一屆林榮三文學獎】新詩獎三獎羅毓嘉：神如何照看戰爭底下的人民？

2025/11/08 21:21

〔記者蔡佩盈／台北報導〕同時獲得本屆新詩獎與短篇小說獎的羅毓嘉，描寫以巴戰爭為主題的〈耶路撒冷〉奪得新詩獎三獎，探討宗教、人道與倫理之間的複雜難題。此詩由小孩的視角述說戰爭日常：第一天出門尋找食物，與子彈和死亡擦肩而過，空手而歸；第二天又回到詩作開頭——與戰爭共存的生活場景，每一天都殘酷得不忍直視。談起作品，羅毓嘉說，他不止關注以色列與巴勒斯坦的長期紛爭，也曾創作烏俄戰爭的作品。透過此詩，他希望能提出難以回答的大哉問——做為宗教聖城的耶路撒冷，同時匯聚猶太教、基督教與回教信仰，神如何照看這些戰爭底下的人民？為何人們會因為意識形態或政治利益的差異而殺人呢？這樣暴力的行為，卻未隨歷史演進或空間限制仍頻頻發生，是人類的永恆謎團，羅毓嘉強調，但願世界和平。

平時常擔任文學獎評審的羅毓嘉表示，投稿給〈自由副刊〉後，剛好看到林榮三文學獎的徵文啟事，於是寫出這首詩投稿，很開心可以獲獎。另外，由於獲獎短篇小說主題與愛滋相關，獎金將會捐一部分給愛滋相關機構，提供不同面向的支援協助。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應