自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【第二十一屆林榮三文學獎】散文獎三獎馬瑞霞：重新提筆，為了幫媽媽完成任務

2025/11/08 22:10

第二十一屆林榮三文學獎散文獎三獎馬瑞霞。（記者陳奕全攝）第二十一屆林榮三文學獎散文獎三獎馬瑞霞。（記者陳奕全攝）

〔記者李珞玟／台北報導〕曾經拿下多項散文、小說獎項的馬瑞霞，停筆多年，直到有感於母親半年多住院臥床的痛苦歷程，再次提筆寫文。

擒獲第二十一屆林榮三文學獎散文獎三獎的〈A Good Death〉，寫出呼吸照護病房的眾生相，以及母親最終拔管的艱難抉擇。她下筆時順其自然，沒有刻意去營造什麼，只是覺得「這個過程值得記錄」。
馬瑞霞說，寫出這篇散文，「就是幫媽媽完成一個任務。為她寫完，便是圓滿的結束。會得獎，應該也是她冥冥之中的鼓勵。」馬瑞霞透露，如今面對文學獎的心態，已與年輕時的滿懷熱情、心懷抱負大不相同。今年公布得獎名單前，她用ChatGPT算了算，ChatGPT說會得獎。後來再請ChatGPT卜一掛，ChatGPT沒有透露名次，她便放下了牽掛。至於獎金？她說，或許可以用來換一支新手機。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應