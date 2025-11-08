【第二十一屆林榮三文學獎】散文獎三獎馬瑞霞：重新提筆，為了幫媽媽完成任務

第二十一屆林榮三文學獎散文獎三獎馬瑞霞。（記者陳奕全攝）

〔記者李珞玟／台北報導〕曾經拿下多項散文、小說獎項的馬瑞霞，停筆多年，直到有感於母親半年多住院臥床的痛苦歷程，再次提筆寫文。

擒獲第二十一屆林榮三文學獎散文獎三獎的〈A Good Death〉，寫出呼吸照護病房的眾生相，以及母親最終拔管的艱難抉擇。她下筆時順其自然，沒有刻意去營造什麼，只是覺得「這個過程值得記錄」。

馬瑞霞說，寫出這篇散文，「就是幫媽媽完成一個任務。為她寫完，便是圓滿的結束。會得獎，應該也是她冥冥之中的鼓勵。」馬瑞霞透露，如今面對文學獎的心態，已與年輕時的滿懷熱情、心懷抱負大不相同。今年公布得獎名單前，她用ChatGPT算了算，ChatGPT說會得獎。後來再請ChatGPT卜一掛，ChatGPT沒有透露名次，她便放下了牽掛。至於獎金？她說，或許可以用來換一支新手機。

