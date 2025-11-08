自由電子報
【第二十一屆林榮三文學獎】新詩獎佳作許勝雄：重現移工視角的日常

2025/11/08 22:16

第二十一屆林榮三文學獎新詩獎佳作許勝雄。（記者陳奕全攝）第二十一屆林榮三文學獎新詩獎佳作許勝雄。（記者陳奕全攝）

〔記者蔡佩盈／台北報導〕首次寫詩投稿的許勝雄，以〈足底圖鑑〉即獲得本屆新詩獎佳作，頻頻獲獎的他表示，過去多半投稿報導文學，是以重視創作內容的真實性，此詩以移工視角出發，描寫足底按摩的日常場景。醫學圖鑑以外的身體，既是生命的地圖，每一處疼痛都對應記憶與遷移的軌跡，亦是人如何以疼痛記住自己、記住世界的生命誌。許勝雄說明，他的詩作啟蒙多來自日常觀察，並透過文學讓被忽略的人事物，有重新被命名與聽見的可能性，傳達感受與記憶給仍願相信語言的人。

許勝雄感謝評審看見這首關於「觸感」的詩。〈足底圖鑑〉寫給那些默默以雙手支撐世界的人。他們的工作常被忽略，卻最貼近人心。他表示，得獎不是終點，而是一種提醒：詩不該只在紙上呼吸，也要在生活的疼痛裡發聲，願能以語言，為沉默的人留下名字。

