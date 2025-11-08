【第二十一屆林榮三文學獎】散文獎佳作洪倪AKA洪媽倪：哈哈台記者用七年發酵文字，變身麵包超人

第二十一屆林榮三文學獎散文獎佳作洪倪AKA洪媽倪。（記者陳奕全攝）

〔記者甘麗梅／台北報導〕身為彰化女兒，北漂台北求學，然後回鄉體驗麵包學徒的生活，再北漂留在台北從事媒體傳播工作，平常擔任哈哈台街訪記者的洪倪說，此次得獎作〈麵包超人〉其實是一個歷經7年醞釀沉澱，並且不斷修改的作品，一開始只是想記錄自己做麵包學徒時的生活經驗，後來便把腦子裡隨時冒出來的想法記錄在草稿上。她說自己當時手上制式化製作麵包，放空的腦袋開始奇思亂想著，麵包其實不只是麵包啊，也有其他的意思，例如愛情與麵包的那種麵包、生活物質意義的那種麵包，還有犧牲自己餵飽他人的麵包超人……

雖然麵包學徒的職涯只有短短幾個月，但記錄下來的草稿，七年來卻足以發想出多個不同面向的故事文本，在最近一、兩年，洪倪決定將故事好好修改完成，期間也曾經試著把不同面向的麵包故事投去其他文學獎，不過都沒結果，而這次投到林榮三文學獎的〈麵包超人〉，是經過再三斟酌調整，最後鎖定關於家人關係與母女親情的主題而完成的作品，很高興能獲得評審青睞。

洪倪說，這個獎項對她而言，不僅是一個肯定，更代表完成了一個人生階段的存檔紀錄，心情是輕鬆而開心的，因為終於可以放下這個纏思已久的章節，開始整理人生的另一個章節。洪倪表示，最快在明年，她將完成並出版她個人的第一本散文集，主軸將圍繞著家庭關係的梳理，其中當然也會包括她與母親之間的故事。她笑說，這次得獎訊息還沒告知媽媽，不過即將出書的內容將提到媽媽的事，倒是已經跟媽媽溝通好了。

而關於筆名「洪倪AKA洪媽倪」，到底最後要選定哪一個？她說，其實她私心是對「洪媽倪」比較有感，因為這是她小時候的綽號，源自國小時她寫自己的本名「洪婕倪」時，把「婕」寫成了「媽」，老師念到時，直接喊出「洪媽倪」，從此成為她的綽號。至於獎金將如何運用？她說，就當成慶功加菜金，請朋友們一起大吃大喝一頓吧！

