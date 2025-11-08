自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【第二十一屆林榮三文學獎】散文獎佳作洪倪AKA洪媽倪：哈哈台記者用七年發酵文字，變身麵包超人

2025/11/08 22:26

第二十一屆林榮三文學獎散文獎佳作洪倪AKA洪媽倪。（記者陳奕全攝）第二十一屆林榮三文學獎散文獎佳作洪倪AKA洪媽倪。（記者陳奕全攝）

〔記者甘麗梅／台北報導〕身為彰化女兒，北漂台北求學，然後回鄉體驗麵包學徒的生活，再北漂留在台北從事媒體傳播工作，平常擔任哈哈台街訪記者的洪倪說，此次得獎作〈麵包超人〉其實是一個歷經7年醞釀沉澱，並且不斷修改的作品，一開始只是想記錄自己做麵包學徒時的生活經驗，後來便把腦子裡隨時冒出來的想法記錄在草稿上。她說自己當時手上制式化製作麵包，放空的腦袋開始奇思亂想著，麵包其實不只是麵包啊，也有其他的意思，例如愛情與麵包的那種麵包、生活物質意義的那種麵包，還有犧牲自己餵飽他人的麵包超人……

雖然麵包學徒的職涯只有短短幾個月，但記錄下來的草稿，七年來卻足以發想出多個不同面向的故事文本，在最近一、兩年，洪倪決定將故事好好修改完成，期間也曾經試著把不同面向的麵包故事投去其他文學獎，不過都沒結果，而這次投到林榮三文學獎的〈麵包超人〉，是經過再三斟酌調整，最後鎖定關於家人關係與母女親情的主題而完成的作品，很高興能獲得評審青睞。
洪倪說，這個獎項對她而言，不僅是一個肯定，更代表完成了一個人生階段的存檔紀錄，心情是輕鬆而開心的，因為終於可以放下這個纏思已久的章節，開始整理人生的另一個章節。洪倪表示，最快在明年，她將完成並出版她個人的第一本散文集，主軸將圍繞著家庭關係的梳理，其中當然也會包括她與母親之間的故事。她笑說，這次得獎訊息還沒告知媽媽，不過即將出書的內容將提到媽媽的事，倒是已經跟媽媽溝通好了。
而關於筆名「洪倪AKA洪媽倪」，到底最後要選定哪一個？她說，其實她私心是對「洪媽倪」比較有感，因為這是她小時候的綽號，源自國小時她寫自己的本名「洪婕倪」時，把「婕」寫成了「媽」，老師念到時，直接喊出「洪媽倪」，從此成為她的綽號。至於獎金將如何運用？她說，就當成慶功加菜金，請朋友們一起大吃大喝一頓吧！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應