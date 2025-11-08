【第二十一屆林榮三文學獎頒獎典禮】短篇小說獎決審委員黃美娥：史上最難評，自己都需要推翻自己

第二十一屆林榮三文學獎短篇小說獎評審委員黃美娥於頒獎典禮致詞。（記者胡舜翔攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕黃美娥表示：「今年是歷來最難產的一次評審經驗。」就連她在家裡打完成績，到會場經過討論，原本的名次竟也翻盤。她一向溫和，但忍不住用「這輩子最凶的口吻，為我想支持的篇章捍衛」。

黃美娥細數五篇得獎作，首獎劉大芸〈我不過是一個雪人〉，用很溫柔的筆觸和非常理性的角度，問出與藝術相關的深沉問題；陳信傑的〈鸚形目〉勾勒了當下人們最關注的寵物與人的關係，並寫出同志伴侶間的情感，筆法哀而不傷；栗光〈女兒〉，議題很前衛，寫的是一個森林小學，有一天，女兒突然變成海參，探討了人跟物之間的演化以及思考生化人等問題；張嘉祥〈阿媽蛞蝓〉，寫的是人對故鄉的一種非常深刻的依戀，無限而滾燙的鄉愁；羅毓嘉〈走廊的燈閃過五下才滅〉則用非常懷舊的氛圍，描述了好幾位同志的生命歷史，並觸碰了愛滋議題。她也引述決審伍軒宏所說：「這屆入圍決審小說，品質高的不少。未得獎作品中，有的內容豐富、事件繁多，適合寫成長篇。另兩篇以語言為主角，極富巧思，希望大家都可以繼續寫下去。」

