自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【第二十一屆林榮三文學獎頒獎典禮】短篇小說獎決審委員黃美娥：史上最難評，自己都需要推翻自己

2025/11/08 22:35

第二十一屆林榮三文學獎短篇小說獎評審委員黃美娥於頒獎典禮致詞。（記者胡舜翔攝）第二十一屆林榮三文學獎短篇小說獎評審委員黃美娥於頒獎典禮致詞。（記者胡舜翔攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕黃美娥表示：「今年是歷來最難產的一次評審經驗。」就連她在家裡打完成績，到會場經過討論，原本的名次竟也翻盤。她一向溫和，但忍不住用「這輩子最凶的口吻，為我想支持的篇章捍衛」。

黃美娥細數五篇得獎作，首獎劉大芸〈我不過是一個雪人〉，用很溫柔的筆觸和非常理性的角度，問出與藝術相關的深沉問題；陳信傑的〈鸚形目〉勾勒了當下人們最關注的寵物與人的關係，並寫出同志伴侶間的情感，筆法哀而不傷；栗光〈女兒〉，議題很前衛，寫的是一個森林小學，有一天，女兒突然變成海參，探討了人跟物之間的演化以及思考生化人等問題；張嘉祥〈阿媽蛞蝓〉，寫的是人對故鄉的一種非常深刻的依戀，無限而滾燙的鄉愁；羅毓嘉〈走廊的燈閃過五下才滅〉則用非常懷舊的氛圍，描述了好幾位同志的生命歷史，並觸碰了愛滋議題。她也引述決審伍軒宏所說：「這屆入圍決審小說，品質高的不少。未得獎作品中，有的內容豐富、事件繁多，適合寫成長篇。另兩篇以語言為主角，極富巧思，希望大家都可以繼續寫下去。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應