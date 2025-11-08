自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【第二十一屆林榮三文學獎頒獎典禮】新詩獎決審委員焦桐：以鮭魚比喻詩作語感，談創作「孤獨的決心」

2025/11/08 22:38

第二十一屆林榮三文學獎新詩獎評審委員焦桐於頒獎典禮致詞。（記者陳奕全攝）第二十一屆林榮三文學獎新詩獎評審委員焦桐於頒獎典禮致詞。（記者陳奕全攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕焦桐致詞時，以鮭魚為喻，談論詩作的語感與創作現象，他笑說：「今天中午忽然想吃鮭魚，就買了一包北歐鮭魚，裡面放滿香草、迷迭香和鹽，感覺這個北歐來的鮭魚『聳』到爆。」他以此比喻詩作過度堆疊形容詞與副詞，卻缺乏整體方向，「好像讀到一首很三八的詩」。

焦桐表示，今年評審新詩獎時「非常驚豔」，許多作品成熟且語感出色，「我多麼希望那些詩是我寫的，亦可見主辦方的用心與專業。」他並指出，文學創作是一條寂寞的遠路，「想走得遠，必須有孤獨的決心。」同時鼓勵未獲獎者不要灰心，「文學獎就像擂台上擲骰子，評審結構一調整，結果就完全不同」。
焦桐最後感謝所有參賽者帶來豐富的閱讀體驗，強調文學獎不僅是競賽，更是彼此交流與學習的契機。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應