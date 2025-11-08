自由電子報
【第二十一屆林榮三文學獎頒獎典禮】散文獎決審委員林俊頴：回到初心，平實的筆寫下人世曲折

2025/11/08 22:42

第二十一屆林榮三文學獎散文獎評審委員林俊頴於頒獎典禮致詞。（記者陳奕全攝）第二十一屆林榮三文學獎散文獎評審委員林俊頴於頒獎典禮致詞。（記者陳奕全攝）

〔記者謝麗笙／台北報導〕林俊頴表示，「今年此獎交出一張很耀眼的成績單。十五篇決審作品有過半是寫家庭的愛恨情仇，另一重點是寫女性的身體和疾病。評審時，第一考慮是如何讓此具指標性意義的獎，能發揮它更大的意義；其次，能傳達對於散文書寫更正面的訊息。一如福婁拜作品標題〈簡單的心〉，其實一點都不簡單，散文比起小說，是不是更應該回到初心，去想為什麼要寫？為誰而寫？另外，南美洲有一句諺語是這樣說的：上帝常用曲折的筆寫下坦途。今年五位得獎者將這句話顛倒過來，是用最平實的筆寫下人世間的曲折、人與人之間的深刻感情。散文不一定要很斧鑿，不一定非得設計或繁複雕琢，請讀讀這些文章，他們用平凡寫出了驚滔駭浪，請大家告訴大家這些作品有多棒。」

