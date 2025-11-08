自由電子報
藝文 > 即時

【第二十一屆林榮三文學獎】散文獎佳作田家綾：摸索散文與報導之間的那條線

2025/11/08 22:27

第二十一屆林榮三文學獎，散文獎佳作田家綾〈單向通行的小規模障礙〉。（記者陳奕全攝）第二十一屆林榮三文學獎，散文獎佳作田家綾〈單向通行的小規模障礙〉。（記者陳奕全攝）

〔記者謝麗笙／台北報導〕田家綾以〈單向通行的小規模障礙〉，獲第21屆林榮三文學獎散文獎佳作。現居東京的田家綾寫過許多國際報導，曾在2014至2022年間住在莫斯科，得獎作就源自她當時的旅居經驗。「我一直在摸索散文與報導之間的線。如何用貼近內心的方式，破碎的生活細節，反映更大的時代和正在發生的事件。」

如篇名〈單向通行的小規模障礙〉，田家綾的獲獎作寫她某一次要換地鐵月台，才發現無法像台北捷運一樣順暢走動，「想要往回走，但走不回去。所有出入口都已經規定好了。」由一個簡單現象就得見「這城市是被控制的」，普丁的獨裁雖非主旋律，但城市的細節道出一個地方何以變成如此。

同時，城市裡的困境映照生命的不可逆，田家綾試圖以個人經驗來勾起讀者共感。她說，2014年已發生克里米亞衝突，台灣正值太陽花學運，許多人覺得克里米亞是很遙遠的地方，八年後發生烏俄戰爭，忽然很多人關心了，卻出現一些不了解當地的評斷。她想記錄那八年所歷，而她認為「散文就是不要有任何的限制」，「要想出一個方法，用自己的方式去詮釋『你』，那就是散文。」

田家綾表示，得獎作是她非虛構散文集的其中一篇，現正整理中，「希望不久後能用一本書，來講述那些關於俄羅斯的誤會。」

