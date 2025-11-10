自由電子報
藝文 > 即時

【自由副刊．第二十一屆林榮三文學獎．小品文獎評審簡介】

2025/11/10 05:30

【第二十一屆林榮三文學獎．小品文獎評審簡介】

 

■吳明倫

1980年生，中興大學外文系、台大戲劇所畢業。現為阮劇團副藝術總監與編劇。曾獲台灣文學獎劇本金典獎、林榮三文學獎短篇小說獎首獎。著有短篇小說集《湊陣》，劇作《十殿》、《我是天王星》等。

評審委員吳明倫。（記者陳奕全攝）評審委員吳明倫。（記者陳奕全攝）

■李時雍

1983年生，台灣大學台文所博士。余余劇場團長，東海大學助理教授。曾任聯經出版主編、《幼獅文藝》主編、《人間福報》副刊主編。著有散文集《永久散步》、論著《復魅：臺灣後殖民書寫的野蠻與文明》。

評審委員李時雍。（記者陳奕全攝）評審委員李時雍。（記者陳奕全攝）

■周昭翡

1965年生，文化大學中文系畢業。聯合文學出版社總編輯。曾任《中央日報》副刊編輯，《印刻文學生活誌》副總編輯。曾獲新聞局雜誌編輯金鼎獎。著有《等待漲潮的人》。

評審委員周昭翡。（記者陳奕全攝）評審委員周昭翡。（記者陳奕全攝）

■侯季然

1973年生，政治大學廣電研究所畢業。電影導演。曾獲優良電影劇本獎特優獎，曾入選柏林影展青年導演論壇，曾入圍金馬獎最佳新導演、最佳原著劇本等獎項。著有散文集《太少的備忘錄》，系列短篇紀錄片《書店裡的影像詩》等。

評審委員侯季然。（記者陳奕全攝）評審委員侯季然。（記者陳奕全攝）

■胡金倫

1971年生，馬來西亞理科大學人文系畢，政治大學中國文學系碩士畢。時報文化出版第一編輯部總編輯。曾任馬來西亞《星洲日報》記者。作品《華夷風：華語語系文學讀本》（合編）。

評審委員胡金倫。（記者陳奕全攝）評審委員胡金倫。（記者陳奕全攝）

