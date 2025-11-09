自由電子報
藝文 > 即時

台南東山5校聯合畫展 展現在地之美

2025/11/09 09:03

東山區五校聯合畫展「玩畫學笑」創作， 師生齊揮刀，畫出東山之美，即日起在東山圖書館展出。（圖由東原國小提供）東山區五校聯合畫展「玩畫學笑」創作， 師生齊揮刀，畫出東山之美，即日起在東山圖書館展出。（圖由東原國小提供）

〔記者王涵平／台南報導〕東山區5校聯合畫展「玩畫學笑」創作，師生齊揮刀，畫出東山之美，即日起在東山圖書館展出。

「玩畫學笑」師生聯合創作活動由知名畫家「一刀一流」陳聰老師指導，田雅內文教基金會大力支持。東山國小、東原國小、吉貝耍國小、聖賢國小與青山國小5校各派出20名師生參加，總計100人體驗刀畫創作的魅力。

以「東山印象」為主題，師生透過木刮板揮灑色彩，將東山的山林風光、廟宇、椪柑等特產與純樸人情轉化為充滿生命力的畫作。陳聰引導孩子體驗色彩堆疊與線條流動，讓藝術創作成為親近生活、表達自我的美好體驗。

東原國小校長莊雅惠說，每一流、每一色，都是孩子心中的感動。透過創作，孩子不僅展現藝術天分，也學會觀察生活、表達情感，讓東山的文化與自然之美以藝術形式被記錄與傳承。

東原國小五年級葉芷柔第一次用木刮板作畫，她說，原來顏料可以像水一樣流來流去，用顏料畫出來的圖，線條好有立體感。

東山國小五年二班陳舒安說，運用顏料直接在木板上創作，神奇的是大家的作品都不一樣，但都很有特色。

