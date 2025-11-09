自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

2025「台東聲音藝術節」開幕 6組藝術家駐地跨域合作

2025/11/09 17:42

台東縣府舉行聲音藝術節活動，並在昨天開幕。（縣府提供）台東縣府舉行聲音藝術節活動，並在昨天開幕。（縣府提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣政府推出第6屆2025台東聲音藝術節，昨日在台東美術館大文創教室開幕，今年以「多物種的糾纏 The Entanglement of Multispecies」為主題，透過6組藝術家駐地實踐與跨域合作，構築出多物種共存的聲響景觀，縣長饒慶鈴邀請大家欣賞台東「聲景」，用耳朵感受土地的呼吸與節奏。活動由霧鹿國小演出揭幕，饒慶鈴、策展人台東大學美術產業學系副教授張溥騰及相關藝文人士，共同欣賞。

台東縣府舉行聲音藝術節活動，並在昨天開幕。（縣府提供）台東縣府舉行聲音藝術節活動，並在昨天開幕。（縣府提供）

饒慶鈴表示，台東擁有豐富自然環境與文化能量，近年來積極推動文化與自然並進的發展模式。聲音藝術節是這項理念的延伸與實踐，以聲音為媒介，引導民眾以耳為眼，重新發現土地與生命共鳴，用藝術方式傾聽及看見多樣風景。

台東縣府舉行聲音藝術節活動，並在昨天開幕。（縣府提供）台東縣府舉行聲音藝術節活動，並在昨天開幕。（縣府提供）

策展人張溥騰指出，本屆以「存在即關係，生命即網絡」為策展核心，邀請6組國內外藝術家從山林、海岸、聚落到日常環境進行聲音採集與駐地創作，呈現人、自然與非人之間細膩的聆聽關係。

參展藝術家包括王榆鈞、澎葉生（Yannick Dauby）、吳思嶔與張幼欣、廖于萱、楊欽榮，以及來自香港與瑞士的黃加頌與Benjamin Ryser。展出作品橫跨聲音裝置、錄像、互動媒體及在地共創形式，構成流動的聲音生態系。

文化處補充，展覽同步串連多項活動，包括「耳朵帶路」與「聲音製造」系列工作坊；12月6日新書發表暨藝術家創作論壇，邀請民眾體驗藝術與生活的多重共振。活動資訊可上「台東聲音藝術節」專頁。

