高雄城市書展11／15登場 以「移動」為題展開閱讀航程

高雄城市書展透過不同視角探討文化及議題，展現閱讀多樣面貌。（高雄市立圖書館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕年度閱讀盛會「第4屆高雄城市書展」11月15日將熱鬧登場，今年以「移動（MOVE）」為策展主題，策劃7大主題特展，從人權、族群、國際文化到獨立書店，呈現閱讀的多元樣貌。

高市文化局長王文翠表示，今年書展共推出7大主題展，包括〈MOVE ON 然後呢？─移動的世界，共感的日常〉、〈Knock Knock 打狗：敲響地方的門，翻動記憶的頁〉、〈異地書島：圖書館裡的獨立書店〉、〈他們現在還是如此這般地的生活著－歐洲視角下的格林童話〉、〈被竊走的孩子－世界兒童人權特展〉、〈畫尪仔的人：周見信特展〉和〈讀一本客家－客家出版書刊巡迴書展暨行動攝影展〉，內容橫跨人權、獨立書店、多元族群、國際文化與母語傳承等面向。

「異地書島」讓讀者不必穿梭巷弄，也能在圖書館裡遇見書店的存在感。（高雄市立圖書館提供）

高雄市立圖書館館長李金鴦說明，主題展〈異地書島〉邀集高雄16間獨立書店進駐總館空調箱展區，展區以「漂浮書島」為概念，每座書島皆細膩重現書店的選書哲學與空間美學，展現獨立書店背後的文化態度與生活溫度，散布於館內各角落，如同海上燈塔，引導讀者在閱讀中移動、探索，串連出屬於高雄的閱讀航線。

今年書展也跨出台灣，展現國際文化的交流與延伸，高市圖與歌德學院（台北）德國文化中心攜手合作，推出國際巡迴展〈他們現在還是如此這般地的生活著：歐洲視角下的格林童話〉，該展由德國國際青少年圖書館策劃，集結來自歐洲13國的代表性《格林童話》插畫作品，插畫家們在保留經典故事精神的同時，發展出嶄新的敘事語言，透過多元視覺美學與原創文學觀點，重新詮釋格林世界的想像風景，讓童話在當代語境中綻放新意。

〈畫尪仔的人：周見信特展〉重現其筆下獨具魅力的視覺世界。（高雄市立圖書館提供）

另一亮點〈畫尪仔的人：周見信特展〉，則展出創作者多元的圖像風格與敘事語彙，重現其筆下獨具魅力的視覺世界，展場特別模擬周見信的創作空間，展示繪畫手稿、用具、海報及原畫作品，邀請觀眾走進圖像文學創作者的深層情感與想像之中。

另高市圖也和客家傳播基金會、客家文化發展中心共同舉辦「讀一本客家」巡迴書展暨行動攝影展，並於總館3樓中央天井展出〈MOVE ON 然後呢？─移動的世界，共感的日常〉主題特展，以「移動與跨越」為策展核心，從南北漂的青年、返鄉創業者到新住民、移工、難民與流亡者串起返鄉與出走、日常旅途與跨國遷徙的故事。

更多主題特展資訊請上2025城市書展官網https://2025libkrf.ksml.edu.tw/ 及高雄市立圖書館-閱讀心視界FB粉專查詢。

