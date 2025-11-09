自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

陳雅莉「洋蔥－眼淚不會白流」竹市登場 探討時間、身分與日常的流動

2025/11/09 17:49

陳雅莉「洋蔥－眼淚不會白流」竹市登場 探討時間、身分與日常的流動陳雅莉的「洋蔥－眼淚不會白流」個展即日起在竹市241空間展出。 （記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾任多本出版品總編輯的陳雅莉，以攝影與文字為創作主軸，關注生活記憶與人我之間的情感。她用13張洋蔥作品敘述她的成長與未來一生，作品融合詩意敘事與影像裝置，探討時間、身分與日常的流動。即日起至12月4日，在竹市241藝術空間（竹市中央路241號 6樓）展出，歡迎喜愛藝術者前往觀賞。

陳雅莉的「洋蔥－眼淚不會白流」個展，是她在2017年作品展出後，再度參加241藝術空間新銳藝術徵件計畫中獲選，作品中可看到她在璀璨時的洋蔥顏色，呈現最美的一面。而作品也以黑白為主題，流露出其獨到的視野與角度。

陳雅莉攝影與文字為創作主軸，關注生活記憶與人我之間的情感。歷年她曾舉辦「看不見的旅行」、「紅- le rouge」、「時間的河流」、「塵埃」、「回到身邊」等個展，並參與麗水國際攝影節、臺北國際攝影藝術節及 ART FORMOSA 等展出。

除藝術創作外，陳雅莉也涉足文字創作與廣播領域，曾任多本出版品總編輯，並於IC之音竹科廣播電台擔任節目主持與創意企劃。陳雅莉以溫柔而堅定的觀察，透過影像與文字，持續書寫生活的歡喜悲傷。

