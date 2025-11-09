自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

南瀛天文館攜手國家圖書館 「中文古籍與文化交流的世界」開展

2025/11/09 13:29

南瀛天文館與國家圖書館攜手推出「共享蒼穹：中文古籍與文化交流的世界」特展。（記者劉婉君攝）南瀛天文館與國家圖書館攜手推出「共享蒼穹：中文古籍與文化交流的世界」特展。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕南瀛天文館與國家圖書館合作，推出「共享蒼穹：中文古籍與文化交流的世界」特展，結合古籍、跨文化研究與沉浸式多媒體展示，呈現文字的起源與文明的交會，探索漢字如何在歷史長河中，成為連結亞洲知識與思想的重要橋梁。

南瀛天文館與國家圖書館攜手推出「共享蒼穹：中文古籍與文化交流的世界」特展。（記者劉婉君攝）南瀛天文館與國家圖書館攜手推出「共享蒼穹：中文古籍與文化交流的世界」特展。（記者劉婉君攝）

「共享蒼穹：中文古籍與文化交流的世界」規劃5大主題，包括方寸之間、文字世界、紙上足跡、福爾摩沙及珍藏寶庫，精選經典古籍與珍稀文獻，內容涵蓋地理、醫學、文學、宗教等多個領域，希望透過古籍的研究與展示，帶觀眾窺見中文書寫與知識體系如何隨著貿易、學術與宗教往來不斷擴散與演變，並流播各地，描繪出跨越地理疆界的知識交流與文化融合。

南瀛天文館館方表示，特展自即日起至明年1月4日，在南瀛天文館星象館2樓展出，入館民眾可從書頁到星空、由經典至現代，穿越歷史長河，體驗共享蒼穹之下的人文風景。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應