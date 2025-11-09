南瀛天文館攜手國家圖書館 「中文古籍與文化交流的世界」開展

南瀛天文館與國家圖書館攜手推出「共享蒼穹：中文古籍與文化交流的世界」特展。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕南瀛天文館與國家圖書館合作，推出「共享蒼穹：中文古籍與文化交流的世界」特展，結合古籍、跨文化研究與沉浸式多媒體展示，呈現文字的起源與文明的交會，探索漢字如何在歷史長河中，成為連結亞洲知識與思想的重要橋梁。

「共享蒼穹：中文古籍與文化交流的世界」規劃5大主題，包括方寸之間、文字世界、紙上足跡、福爾摩沙及珍藏寶庫，精選經典古籍與珍稀文獻，內容涵蓋地理、醫學、文學、宗教等多個領域，希望透過古籍的研究與展示，帶觀眾窺見中文書寫與知識體系如何隨著貿易、學術與宗教往來不斷擴散與演變，並流播各地，描繪出跨越地理疆界的知識交流與文化融合。

南瀛天文館館方表示，特展自即日起至明年1月4日，在南瀛天文館星象館2樓展出，入館民眾可從書頁到星空、由經典至現代，穿越歷史長河，體驗共享蒼穹之下的人文風景。

