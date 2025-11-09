自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

台、港、英跨界創作「Unison」 書畫茶席陶藝譜寫樂曲驚艷全場

2025/11/09 17:53

羅紹綺（右）與茶唐覓（中）設計的茶席展演，運用聲音效果器呈現品茗的樂曲。（記者林宜樟攝）羅紹綺（右）與茶唐覓（中）設計的茶席展演，運用聲音效果器呈現品茗的樂曲。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣陶藝家羅紹綺與英國藝術家茶唐覓（Tommy Cha）近年來嘗試將東方傳統藝術透過西方科技傳導技術，觸發、創作獨特的旋律音符，11月邀請香港藝術家胡小萍及許建生，將水墨、書法、陶瓷與茶道儀式融合，以天目茶器設計茶席，將筆觸、墨水碰觸紙張、品茗時的震動，用聲音效果器觸發不同的音符，編寫成獨一無二的樂曲；這場台、港、英三方的創作聯展「Unison（和鳴）」在嘉義市舊監宿舍群「矯正塾1921」上演，假日吸引許多民眾前往體驗。

香港藝術家許建生進行書法創作時呈現不同的音符。（記者林宜樟攝）香港藝術家許建生進行書法創作時呈現不同的音符。（記者林宜樟攝）

羅紹綺出生於嘉義，被雜誌選為全球百大天目陶藝家，他與研究、探索聲音的英國藝術家茶唐覓是好友，從大航海時代概念獲得靈感，邀請胡小萍及許建生一同創作；羅紹綺說，茶唐覓出生於英國布里斯托，是大航海時代輸入東方陶瓷與茶葉的商港，而香港更是商業運輸與文化交流的「東方之珠」，台灣則擁有海島多元文化，展覽呈現台、港、英三方的藝術交流，將跨越海洋的聲音匯聚成形。

台、港、英創作聯展「Unison」在嘉義市舊監宿舍群「矯正塾1921」上演。（記者林宜樟攝）台、港、英創作聯展「Unison」在嘉義市舊監宿舍群「矯正塾1921」上演。（記者林宜樟攝）

展場安裝生物感測器，感測器偵測到人體進行各項動作不同的頻率與震動，傳送到機器，因頻率、震動不同，觸發不同的音符，透過聲音效果器輸出，因此茶席展演時陶器碰撞、倒入茶水，以及藝術家創作書畫時，就會即興編寫出不同的樂曲。

天目陶藝家羅紹綺設計的茶席。（記者林宜樟攝）天目陶藝家羅紹綺設計的茶席。（記者林宜樟攝）

羅紹綺說，以往茶席、書畫創作，聲音主要是搭配藝術創作的陪伴音樂，這次則是引導著筆觸、手勢和創作節奏，「藝術家就是音樂表演者」，形成儀式感十足的表演。

許建生說，以往是純書畫的藝術創作，首次融合聲音進行展演，很有「禪意」，當自己落筆時聆聽到樂音，想拉長聲音、想發出不同音調，可透過運筆的抑揚頓挫來改變，書畫創作不僅在紙上呈現，還能在聲音的空間編寫成樂曲。

民眾在茶席體驗如何透過觸碰發出各種音符。（記者林宜樟攝）民眾在茶席體驗如何透過觸碰發出各種音符。（記者林宜樟攝）

前來觀展的民眾觀賞在茶席展演，直說「第一次聽到作畫的聲音」，更在茶席體驗到人體接觸器物所產生的聲音；羅紹綺說，感謝嘉木居、嘉義市政府文化局協助展覽，每週六日下午2點有茶席展演，展期至11月29日，歡迎民眾體驗。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應