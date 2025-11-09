台、港、英跨界創作「Unison」 書畫茶席陶藝譜寫樂曲驚艷全場

羅紹綺（右）與茶唐覓（中）設計的茶席展演，運用聲音效果器呈現品茗的樂曲。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣陶藝家羅紹綺與英國藝術家茶唐覓（Tommy Cha）近年來嘗試將東方傳統藝術透過西方科技傳導技術，觸發、創作獨特的旋律音符，11月邀請香港藝術家胡小萍及許建生，將水墨、書法、陶瓷與茶道儀式融合，以天目茶器設計茶席，將筆觸、墨水碰觸紙張、品茗時的震動，用聲音效果器觸發不同的音符，編寫成獨一無二的樂曲；這場台、港、英三方的創作聯展「Unison（和鳴）」在嘉義市舊監宿舍群「矯正塾1921」上演，假日吸引許多民眾前往體驗。

香港藝術家許建生進行書法創作時呈現不同的音符。（記者林宜樟攝）

羅紹綺出生於嘉義，被雜誌選為全球百大天目陶藝家，他與研究、探索聲音的英國藝術家茶唐覓是好友，從大航海時代概念獲得靈感，邀請胡小萍及許建生一同創作；羅紹綺說，茶唐覓出生於英國布里斯托，是大航海時代輸入東方陶瓷與茶葉的商港，而香港更是商業運輸與文化交流的「東方之珠」，台灣則擁有海島多元文化，展覽呈現台、港、英三方的藝術交流，將跨越海洋的聲音匯聚成形。

台、港、英創作聯展「Unison」在嘉義市舊監宿舍群「矯正塾1921」上演。（記者林宜樟攝）

展場安裝生物感測器，感測器偵測到人體進行各項動作不同的頻率與震動，傳送到機器，因頻率、震動不同，觸發不同的音符，透過聲音效果器輸出，因此茶席展演時陶器碰撞、倒入茶水，以及藝術家創作書畫時，就會即興編寫出不同的樂曲。

天目陶藝家羅紹綺設計的茶席。（記者林宜樟攝）

羅紹綺說，以往茶席、書畫創作，聲音主要是搭配藝術創作的陪伴音樂，這次則是引導著筆觸、手勢和創作節奏，「藝術家就是音樂表演者」，形成儀式感十足的表演。

許建生說，以往是純書畫的藝術創作，首次融合聲音進行展演，很有「禪意」，當自己落筆時聆聽到樂音，想拉長聲音、想發出不同音調，可透過運筆的抑揚頓挫來改變，書畫創作不僅在紙上呈現，還能在聲音的空間編寫成樂曲。

民眾在茶席體驗如何透過觸碰發出各種音符。（記者林宜樟攝）

前來觀展的民眾觀賞在茶席展演，直說「第一次聽到作畫的聲音」，更在茶席體驗到人體接觸器物所產生的聲音；羅紹綺說，感謝嘉木居、嘉義市政府文化局協助展覽，每週六日下午2點有茶席展演，展期至11月29日，歡迎民眾體驗。

