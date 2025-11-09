從許常惠到蕭慶瑜 8位作曲家串起台灣當代音樂半世紀風華

「半世紀風華」音樂會邀集多位當代演奏家詮釋8位台灣作曲家代表作。（新象提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕旅法長笛演奏家楊智越策劃了一檔名為「半世紀風華」的音樂會，由多位國內知名長笛家，攜手鋼琴家與琵琶演奏家共演，曲目集結8位台灣重要作曲家的代表作，時代跨距由20世紀後半至今，楊智越說，希望能以長笛演奏來傳承台灣作曲家的音樂，讓觀眾理解過去50年來，台灣重要的長笛作品及其音樂語言。

主辦新象藝術總監樊曼儂，也是親自走過這半世紀台灣音樂史的長笛教母。談到這場音樂會，樊曼儂說，這場音樂會不僅是對台灣作曲大師的致敬，更是對當代音樂創作的深刻探索。

音樂會將依序演出音樂劇場感極強的許常惠《盲》（1966）、融合東西方語法的馬水龍《長笛幻想曲》（1974），詩意低迴的蕭泰然《湖畔孤影》（1995）、節奏結構精密的賴德和《4–2–1》（1974），實驗精神與音響詩學兼具的潘皇龍《迷宮逍遙遊》（1988）、融合民間風格的張己任《笛韻》（1980）與楊聰賢《讚竹》（1991），以及本次委託新創首演的蕭慶瑜《共生》（2025），串起台灣當代音樂的時間軸與審美光譜。

這些作品不僅展示了作曲家的創意與技術，也深刻反映台灣音樂的文化背景與發展脈絡。以長笛改編，參與演奏的長笛家包括台北場楊智越、張翠琳、黃貞瑛、胡志瑋；高雄場楊智越、馬曉珮、林尚蓉、胡志瑋。並特邀琵琶演奏家黃立騰與鋼琴家游適伃（台北）、黃楚涵（高雄）共同演出。

11月15日在台大藝文中心雅頌坊、18日在高雄衛武營表演廳演出；台北場有演後座談，作曲家賴德和、潘皇龍、張己任、楊聰賢、蕭慶瑜都將出席，與台大音樂學研究所副教授楊建章以及新象藝術總監樊曼儂共同座談，詳詢OPENTIX。

