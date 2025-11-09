坐擁劇場海景第一排 「雲舞台獎」線上影展15日登場

「雲舞台獎」線上影展即將登場。（廣藝基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕標榜在雲端欣賞台灣表演藝術的「雲舞台獎」線上影展，今年來到第3屆，將於11月15至30日登場，精選入圍音樂、音樂劇及戲曲、戲劇、舞蹈、跨界5大類別優秀作品，以「零門檻、零距離」的隨選隨看模式，讓表演藝術突破時空限制，直抵每位觀眾的指尖。

主辦廣藝基金會執行長楊忠衡表示，今年「雲舞台」系列活動主推「S2S」（Stage 2 Screen）「舞台直通螢幕」新概念，為一般大眾加開欣賞表演節目通道，打造更多元的未來表藝新生態。入圍作品以吸睛的鏡頭語言與出色的拍攝技術，完整保留劇場魂魄，放大創作者的野心與熱血。戲劇類評審劉亮佐則表示：「你不見得每齣戲都能到現場看，那就讓雲舞台帶大家飛翔到每個演出現場。」

線上影展之後，「雲舞台獎」頒獎典禮將於12月5日在台北舉行，揭曉各類別得主以及最佳人氣獎，並有同步網路直播。

