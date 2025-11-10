成立10個月 竹縣這協會一口氣推出2本雙語有聲童書繪本

新竹縣美里庄文化促進及產業發展協會成立不到1年，在理事長曾宏煇（右）、總幹事邱春梅（左）的默契聯手下，迅速推出他們手上的2本雙語有聲童書繪本。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣美里庄文化促進及產業發展協會今年初才成立，10月中就接連推出《大家來拜伯公~上林伯公的故事》、《女媧補天~天穿日的故事》這2本客語和華語的雙語有聲童書繪本，前者配套還推出「伯公知識王」桌遊，玩家邊玩邊學客語外，還可從中了解客家庄的伯公信仰。

新竹縣美里庄文化促進及產業發展協會理事長曾宏煇（右）秀出隨書附贈的「伯公知識王」桌遊。（記者黃美珠攝）新竹縣美里庄文化促進及產業發展協會把所出版的有聲繪本，跟之前關西上林社區所推出的在地童書一字排開，吸引年輕爸媽駐足了解。（記者黃美珠攝）

催生這2本有聲童書的靈魂人物，就是協會理事長曾宏煇、總幹事邱春梅，他們過去是關西鎮上林社區發展協會的總幹事和理事長，因致力推動農村再生，所以服務社區期間，就透過動員居民訪談耆老、蒐集整理資料、編纂等，共同出版了《上林村史》、《畫我上林．畫鄉情》、《阿公講古》等6本童書。

《女媧補天~天穿日的故事》插圖，是退休校長劉秀雲、鄭惠元母女的合作成果。（記者黃美珠攝）

轉戰「美里庄」後延續先前合作默契，他們進一步推出有聲童書，就算要自籌經費辦理也在所不惜，後來幸有財團法人客家公共傳播基金會、縣府文化局給予金援，終於促成前述2本雙語有聲書及桌遊的問世。

曾宏煇說，這2本童書的插圖地景都是上林里的風采，特別是坪林國小對面櫻花林已全國知名、辨識度極高，透過童書也算間接幫忙在地做行銷。

《女媧補天~天穿日的故事》插圖地景，正是關西鎮上林里的風采。（記者黃美珠攝）

另外《女媧補天》的插圖，是在地退休校長劉秀雲主筆完成底稿後，交由她身為美術老師的女兒鄭惠元完成電腦上色。

這本童書誕生後，已分送給關西鎮內的各國中小、幼兒園，以及縣內各公共圖書館珍藏。

如今這2本童書的電子檔都已公開在文化部國家記憶庫2.0「時空旅行社」做線上展出中，其有聲書在YouTube上，只要鍵入書名就能搜尋得到，希望藉此讓客語的傳承有更多面向發展的可能。

《大家來拜伯公~上林伯公的故事》隨書附贈的「伯公知識王」桌遊。（記者黃美珠攝）

