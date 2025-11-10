自由電子報
藝術文化

文化部社造協助 屏縣老埤社區將馬卡道傳統捕魚術融入遊程

2025/11/10 14:24

透過文化部社造計畫，內埔鄉老埤社區也將傳統的捕魚等工具重新製作出來，讓更多人了解傳統文化。（記者羅欣貞攝）透過文化部社造計畫，內埔鄉老埤社區也將傳統的捕魚等工具重新製作出來，讓更多人了解傳統文化。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕文化部社區營造計畫協助下，屏東縣內埔鄉公所攜手內埔鄉老埤社區，重新盤點社區資源，將馬卡道族人傳統捕魚技術「下跳椼仔」，融入社區文化遊程，帶動更多人體驗老一輩流傳已久的生活技藝，深入認識馬卡道的文化。

老埤社區復振馬卡道文化，傳統的捕魚等生活工具一一呈現。（記者羅欣貞攝）老埤社區復振馬卡道文化，傳統的捕魚等生活工具一一呈現。（記者羅欣貞攝）

老埤社區發展協會理事長暨內埔鄉老埤馬卡道文化協會總幹事林玉美表示，「下跳椼仔」（馬卡道語）是社區自古以來流傳至今的傳統溪流捕魚文化，是一種傳統的陷阱式捕魚法，把溪流中的石頭從淺水處一路堆砌到深水處，在深水處向下做出深凹式的形狀，接著把竹編的「台仔」（竹篩仔）放置到深凹處，讓溪流中的魚群順著水流進入。為了防止進入的魚類被曬傷、或是被白鷺鷥啄食，會在「台仔」上鋪放草堆。

「下跳椼仔」是傳統的陷阱式捕魚法，把溪流中的石頭從淺水處一路堆砌到深水處，在深水處向下做出深凹式的形狀，接著把竹編的「台仔」放置到深凹處。（記者羅欣貞攝）「下跳椼仔」是傳統的陷阱式捕魚法，把溪流中的石頭從淺水處一路堆砌到深水處，在深水處向下做出深凹式的形狀，接著把竹編的「台仔」放置到深凹處。（記者羅欣貞攝）

「下跳椼仔」大多是季節性，主要是9月至隔年2月枯水期間的活動，耆老潘太平表示，每次捕撈到的魚種都不一定，但一定都是捕撈到同一種魚類居多，捕撈到的魚不僅是家中重要的食物來源，也是從長輩身上學習傳統生活智慧與技術的重要過程。

族人至今仍會手工製作「台仔」去溪流捕魚，林玉美指出，在溪流下「跳椼仔」後，一定要固定時間去收魚，一旦放置後就可以一直有收穫，像前幾天社區長輩就收了10幾斤的漁獲回家，裡面有溪哥、吳郭魚、鯽魚等。

為了防止進入的魚類被曬傷、或是被白鷺鷥啄食，會在「台仔」上放鋪放草堆。（記者羅欣貞攝）為了防止進入的魚類被曬傷、或是被白鷺鷥啄食，會在「台仔」上放鋪放草堆。（記者羅欣貞攝）

內埔鄉老埤社區每年農曆10月15日舉辦的馬卡道夜祭，自2015年馬卡道夜祭開始，「下跳椼仔」都會伴隨著活動共同舉行。今年在夜祭之前，更開始融入社區文化遊程中，讓民眾直呼很新奇，也認為先人的智慧相當令人敬佩。

