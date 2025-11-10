普發1萬！北市文化局推「藝文場館金優惠」邀民眾支持藝文產業

自114年11月至115年1月期間，文化局轄下各藝文場館將陸續推出包含館所門票優惠、入館贈送精美小禮、文創商品及出版品折扣優惠、消費滿額贈禮等多種優惠，邀請民眾走進台北市文化場域，一同支持藝文產業。（台北市文化局提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市文化局為鼓勵民眾將普發1萬元現金優先消費於台北市店家，文化局推出「藝文場館金優惠」專案。自114年11月至115年1月期間，文化局轄下各藝文場館將陸續推出包含館所門票優惠、入館贈送精美小禮、文創商品及出版品折扣優惠、消費滿額贈禮等多種優惠，邀請民眾走進台北市文化場域，一同支持藝文產業。

文化局表示，為配合普發現金政策，推出「藝文場館金優惠」專案，自114年11月至115年1月期間，由文化局轄下場館陸續推出相關優惠活動，包含松山文創園區憑園區消費滿500元發票即可打卡兌換限量禮品，台灣新文化運動紀念館推出咖啡廳購買館刊及文創商品享87折優惠、滿千元即贈精美明信片，台北市立美術館則推出出版品及文創商品95折、典藏明信片8折優惠，館所優惠將持續陸續更新，詳細優惠內容以各藝文場館現場規定為準。

台灣新文化運動紀念館推出咖啡廳購買館刊及文創商品享87折優惠滿千元即贈精美明信片。（台北市文化局提供）

另外，北市府為鼓勵民眾將普發1萬元現金消費於本市店家，舉辦「來台北有購嗨」活動，12月1日至115年3月8日期間，民眾只要於本市店家消費，登錄消費發票或收據單筆消費滿200元，即可獲得抽獎序號抽千萬大獎，於友好特約店家消費發票更可獲得雙倍抽獎序號。文化局除邀請本市藝文場館及文化店家積極參與友好特約店家，也鼓勵民眾好好享受台北市文化活動，在支持藝文產業的同時也可用文化陶冶身心靈。

