南市傳統藝術比賽閉幕 南光太鼓隊5連霸

2025/11/10 14:30

南市傳統藝術比賽今年有168所學校5000多名學生參賽，南光高中獲鼓術類特優，自2021年起連續5年奪得特優。（南光高中提供）南市傳統藝術比賽今年有168所學校5000多名學生參賽，南光高中獲鼓術類特優，自2021年起連續5年奪得特優。（南光高中提供）

〔記者王涵平／台南報導〕南市傳統藝術比賽今年有168所學校5000多名學生參賽，南光高中獲鼓術類特優，自2021年起連續5年奪得特優佳績，展現學子青春活力。

南市傳藝賽是年度傳統藝術盛事，競賽項目涵蓋鼓術、舞龍舞獅、雜技及創意藝陣等4大類，今年有228支隊伍參加，南光太鼓隊演出曲目《拼台》，由鳳天神鼓團團長林韻慈創作，靈感取材自台南在地廟宇繞境文化，以2種鼓點交錯展現陣頭間的氣勢對決。學生們鼓槌齊揮、節奏分明，動作整齊劃一，鼓聲震撼人心，在動靜之間展現青春的力量與藝術的張力。震天的鼓聲，象徵青春的拼勁與團隊的默契，最終以完美的演出獲得評審一致好評，現場掌聲如雷。

校方表示，太鼓隊創立9年，學子除了每週例行練習外，更常利用假日加強訓練，從體能、節奏、默契到舞台表現，都一絲不苟。校長張添唐表示，太鼓隊的榮耀不僅代表學生的努力與熱情，更象徵團隊傳承的力量。

