歷時近3年斥資1.6億元興建，湖山水庫人文遺址館年底啟用。

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣湖山水庫人文遺址館將在今年底開幕，縣府舉辦「佇山頂徛家」（住在山頂）常設展導覽活動，做為開館前的壓力測試及導覽人員培訓見習。

湖山水庫人文遺址館位在湖山水庫旁，25年前辦理湖山水庫興建環境影響評估作業時，發現「古坑．大坪頂遺址」，地層保存良好，距今約2000至3000年前繩紋與營埔文化堆層，展現早期人類的聚落發展與生活痕跡，縣府在2008年指定為雲林縣考古遺址。

雲林縣府文化觀光處長陳璧君指出，為讓這份珍貴文化記憶保留及延續，縣府興建湖山水庫人文遺址館，2020年5月開工，2023年2月竣工，總經費1.6億多元，是一棟融合考古研究、環境教育與文化展示功能，展覽空間位在5樓。

陳璧君表示，湖山水庫人文遺址館委由雲林科技大學曾永寬教授帶領團隊營運管理，展覽以「古坑．大坪頂遺址」出土的陶片、石器及生活器具為核心，透過文物展示、空間營造，重現史前人類在古坑山區的生活智慧與聚落樣貌。

文觀處說，開館前結合導覽人員培訓見習舉辦「佇山頂徛家」常設展導覽活動，由南科考古館林芳儀老師帶領解說，讓民眾及文化志工入館體驗，也提升導覽人解說與現場應對能力。

陳璧君表示，湖山水庫人文遺址館啟用，象徵雲林在文化資產保存與推廣上的新里程碑，未來縣府會持續與雲科大等考古專業機關學校合作，辦理各項遺址教育推廣活動，讓民眾了解在地歷史脈絡，激發對土地與文化的情感連結。

