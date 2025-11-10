自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

風靡全球超萌系「Mr.の奇想愛情」 高雄內惟藝術中心首次特展

2025/11/10 14:44

Mr.少女眼中瞳孔散發出內心世界的小宇宙。（記者李惠洲攝）Mr.少女眼中瞳孔散發出內心世界的小宇宙。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲／高雄報導〕喜愛動漫、少女系、大眼睛萌娃形象的漫畫迷、插畫迷趕緊看過來！高雄內惟藝術中心開館3年來首次特展「Mr.の奇想愛情」，特別邀請來自日本超扁平與新普普代表藝術家Mr.共約70組件作品，包含大型平面繪畫、大頭少女大型立體雕塑、早期收據塗鴉等未曾於臺灣呈現的作品，整體呈現「可愛」、「萌系」、「跨次元」等作品，折射出的當代真實與奇幻、災後的不安與焦慮。

Mr.今（10）日親自出席《Mr.の奇想愛情》特展開幕記者會。（記者李惠洲攝）Mr.今（10）日親自出席《Mr.の奇想愛情》特展開幕記者會。（記者李惠洲攝）Mr.與高美館館長顏名宏、李懷仁副市長等來賓合影。（記者李惠洲攝）Mr.與高美館館長顏名宏、李懷仁副市長等來賓合影。（記者李惠洲攝）

藝術家Mr.是日本超扁平藝術、新普普藝術代表藝術家之一，也是藝術家村上隆大弟子，受到村上隆深刻影響。Mr.長期關注並深入探索日本的御宅族文化，他的創作並非單純複製或致敬大眼睛的動漫少年、少女形象，而是將其解構、重組，並注入個人情感與反思，映照出個體內心的幽微風景。透過Mr.作品少女豐富呆萌的表情與瞳孔放大，呈現當今時代演變所看見的人事物，並注入個人情感與反思，散發內心世界的小宇宙。

Mr.少女大頭模型以「可愛」、「萌系」、「害羞」等表情受到許多民眾喜愛。（記者李惠洲攝）Mr.少女大頭模型以「可愛」、「萌系」、「害羞」等表情受到許多民眾喜愛。（記者李惠洲攝）Mr.少女大頭模型背後呈現內心所看到深刻記憶。（記者李惠洲攝）Mr.少女大頭模型背後呈現內心所看到深刻記憶。（記者李惠洲攝）

李懷仁副市長表示，今天有2個「首度」，第1個是藝術家Mr.先生「首度」在高雄舉辦大型的個展，第2個「首度」是內惟藝術中心開館3年來首次特展，對從小看漫畫、玩電玩長大的人來說，這是一個令人感覺非常親近的展覽，是日常的次文化，高雄的城市藝文量能在高雄市政府的長期支持與打造智慧城市的努力下不斷被激發與傳遞，動漫、影視與遊戲更是重要的面向，今年再加上內惟藝術中心的「Mr.の奇想愛情」特展，高雄以輕軌串聯帶狀動漫勢力，歡迎民眾來到高雄體驗南方二次元藝術魅力。

李懷仁副市長表示，對從小看漫畫、玩電玩長大的人來說，這是一個非常親近的展覽。（記者李惠洲攝）李懷仁副市長表示，對從小看漫畫、玩電玩長大的人來說，這是一個非常親近的展覽。（記者李惠洲攝）內惟藝術中心夜間展場長型落地窗中，Mr.少女眼睛藏有高雄二字及旗山香蕉等，也都是高雄限定的觀展體驗。（記者李惠洲攝）內惟藝術中心夜間展場長型落地窗中，Mr.少女眼睛藏有高雄二字及旗山香蕉等，也都是高雄限定的觀展體驗。（記者李惠洲攝）

因應內惟藝術中心的場館特性，量身打造白色外牆大型戶外大頭妹，及夜間展場長型落地窗中，角色眼睛藏有高雄二字及旗山香蕉等，也都是高雄限定的觀展體驗。

內惟藝術中心特地以場館特性，量身打造白色外牆大型戶外Mr.少女。（記者李惠洲攝）內惟藝術中心特地以場館特性，量身打造白色外牆大型戶外Mr.少女。（記者李惠洲攝）

展覽資訊

「Mr.の奇想愛情/ Mr. Strangelove or: How He Learned to Stop Conventional Art Style and Love to Draw the Girls」

時間：2025.11.11-2026.04.26

地點：高雄內惟藝術中心

票價：全票、優惠票種，10月26日起於內惟藝術中心、Klook、KKday、Trip.com、易遊網、高雄好玩卡、ibon同步登場（https://reurl.cc/dqG5oV

Mr.藝術家首度於高雄舉辦個展，展區呈現今社會議題的深切衝突、戰爭、環境、教育、飢餓等，混沌的世界觀。（記者李惠洲攝）Mr.藝術家首度於高雄舉辦個展，展區呈現今社會議題的深切衝突、戰爭、環境、教育、飢餓等，混沌的世界觀。（記者李惠洲攝）Mr.藝術家首度於高雄舉辦個展，展區呈現今社會議題的深切衝突、戰爭、環境、教育、飢餓等，混沌的世界觀。（記者李惠洲攝）Mr.藝術家首度於高雄舉辦個展，展區呈現今社會議題的深切衝突、戰爭、環境、教育、飢餓等，混沌的世界觀。（記者李惠洲攝）Mr.作品以少女圖像開拓動漫畫風的新藝術價值，被視為當代藝術「超扁平（Superflat）」運動的重要代表之一。（記者李惠洲攝）Mr.作品以少女圖像開拓動漫畫風的新藝術價值，被視為當代藝術「超扁平（Superflat）」運動的重要代表之一。（記者李惠洲攝）Mr.作品以少女圖像開拓動漫畫風的新藝術價值，被視為當代藝術「超扁平（Superflat）」運動的重要代表之一。（記者李惠洲攝）Mr.作品以少女圖像開拓動漫畫風的新藝術價值，被視為當代藝術「超扁平（Superflat）」運動的重要代表之一。（記者李惠洲攝）Mr.作品以少女圖像開拓動漫畫風的新藝術價值，被視為當代藝術「超扁平（Superflat）」運動的重要代表之一。（記者李惠洲攝）Mr.作品以少女圖像開拓動漫畫風的新藝術價值，被視為當代藝術「超扁平（Superflat）」運動的重要代表之一。（記者李惠洲攝）Mr.藝術家早起的繪製手稿也首次亮相。（記者李惠洲攝）Mr.藝術家早起的繪製手稿也首次亮相。（記者李惠洲攝）Mr.藝術家作品以「可愛」所折射出的當代真實與想像。（記者李惠洲攝）Mr.藝術家作品以「可愛」所折射出的當代真實與想像。（記者李惠洲攝）Mr.表示這座少女大頭模型是在桃園花費兩週時間所製作完成，至今讓他印象深刻。（記者李惠洲攝）Mr.表示這座少女大頭模型是在桃園花費兩週時間所製作完成，至今讓他印象深刻。（記者李惠洲攝）

