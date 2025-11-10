自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

新科蕭邦鋼琴金獎獨奏會 變金、銀獎音樂會 觀眾笑喊：絕不退票

2025/11/10 22:30

國際蕭邦鋼琴大賽新科得主，左為金獎陸逸軒（Photographer: Benjamin Ealovega），右為銀獎陳禹同（Photographer: Łukasz Rajchert）。（衛武營提供）國際蕭邦鋼琴大賽新科得主，左為金獎陸逸軒（Photographer: Benjamin Ealovega），右為銀獎陳禹同（Photographer: Łukasz Rajchert）。（衛武營提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕如果新科蕭邦鋼琴大賽金獎得主獨奏會，同一場變成金獎與銀獎各半場的雙獨奏會，已購票觀眾是會喜歡？還是怒退票？衛武營今日公告了這項更動，還附載「退票辦法」，沒想到購票觀眾幾乎一面倒，喜喊「絕不退票」，甚至有人認為是「賺到了」！

5年1次的國際蕭邦鋼琴大賽，是全球愛樂者關注的焦點，第19屆比賽結果甫於今年10月21日出爐，金獎得主陸逸軒（Eric LU）也隨即展開全球巡演之旅。台灣3場獨奏與協奏音樂會，連曲目都未公布，就以觀眾手刀比搶票的速度售罄。

但隨著金獎得主繁忙的巡演行程逐一出爐，原先的安排也陸續產生更動。雖然主辦單位沒有詳細說明演出內容更動的原因細節，但安排前5名得主陸續登台的策略，似乎是受到歡迎的，除了陸逸軒有2場音樂會將加入銀獎得主陳禹同（Kevin CHEN）分別演出上下半場，據了解，陳禹同以及5獎的王文升，也都將有各自的完整獨奏會將於12月登場。

至於新公告的更動內容共有2場，分別是12月17日衛武營原定的金獎得主音樂會，「因得獎者賽後巡演行程調整，為確保最佳演出狀態」，改為「第19屆國際蕭邦鋼琴大賽金獎得主陸逸軒 & 銀獎得主陳禹同鋼琴獨奏會」，全場都是獨奏曲目，沒有協奏曲。

另一場是在12月18日台北國家音樂廳，因「賽事後演出行程密集，得獎者必須調配整體巡迴行程」，改為由銀獎得主陳禹同與金獎得主陸逸軒分別演出蕭邦第一、第二號鋼琴協奏曲，由后正宇指揮長榮交響樂團共同演出，音樂會也更名為「第19屆國際蕭邦鋼琴大賽金獎得主陸逸軒&銀獎得主陳禹同協奏曲之夜」。

