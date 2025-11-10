NCO FUN國樂到花蓮 聽看台灣鄉土故事《白賊七》與《藤纏樹》

《NCO FUN國樂》推廣音樂會將前進花蓮演出。（傳藝中心提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣國樂團的「NCO FUN國樂」，向來以平易近人的演出、用音樂說故事，讓人感受到國樂的樂趣。這次，「NCO FUN國樂」將首度前往花蓮文化創意產業園區，演出《白賊七》與《藤纏樹》。

其中，《白賊七》以繪本音樂會形式呈現，邀請知名劇場演員馮先芝（先芝姐姐）一人分飾多角，運用聲音、表情與互動，從白賊七的狡黠與機智，到誠實與勇氣的啟發，搭配現場國樂演奏與繪本投影，帶領小朋友與家長們一起進入這個有趣的故事世界。

《藤纏樹》故事音樂會，則以新竹關西羅家童養媳曾茶妹一生的故事，細膩呈現客家文化中的堅毅與柔情。由台灣國樂團的二胡演奏員徐俊萍帶領多位團員，與拉縴人男聲合唱團共同呈現，將音樂、歌謠、合唱與影像融合，讓觀眾如置身羅屋書院般，沉浸於充滿情感與歷史的音樂旅程。

11月22日下午演出2場《白賊七》；23日下午演出1場《藤纏樹》。詳報名連結（https://reurl.cc/yKENm8）

