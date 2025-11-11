自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

高流「下酒祭」12/13微醺登場 重現韓劇布帳馬車場景

2025/11/11 13:59

「2025下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國 한국」12月13、14日下午3點至晚上10點，將在高雄流行音樂中心戶外海風廣場熱鬧登場。（高流中心提供）「2025下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國 한국」12月13、14日下午3點至晚上10點，將在高雄流行音樂中心戶外海風廣場熱鬧登場。（高流中心提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄流行音樂中心開館4週年，舉辦系列慶祝活動，年末將由「2025下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國 한국」和「2025 高流聖誕趴 KMC XMAS」兩大壓軸活動盛大登場。

高流中心執行長丁度嵐表示，高流4週年系列活動，從9月與泰國商務處合作的就喝Chill派對：泰精選，到10月KMC UNPLUGGED徐佳瑩《我在聽》不插電專場，再到12月與韓國觀光公社合作的2025 下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國 한국以及自辦的2025 高流聖誕趴 KMC XMAS，高流不只是演唱會場館，更是讓世界看見高雄的平台。

高流表示，2025下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國 한국12月13、14日下午3點至晚上10點，在高流戶外海風廣場熱鬧登場，活動匯集台、韓兩地超過50個美食品牌與10組人氣歌手、樂團輪番開唱，更有K-POP隨機舞蹈挑戰、DJ派對演出。

現場將重現韓劇經典的布帳馬車場景，並與韓國企業及旅遊單位合作，打造多元的韓國美食體驗，將原汁原味的韓國風情完整搬進高雄，韓國觀光公社表示，希望透過活動讓台灣民眾更深入認識韓國美食文化，吸引更多旅客探索充滿魅力的韓國城市與地區。

　　

