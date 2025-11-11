高市新增刺繡、布袋戲偶盔帽製作技術保存者 林全誠、蘇志榮老藝師入列

蘇志榮藝師布袋戲偶盔帽（左）與林全誠藝師手工刺繡（右）作品。（高史博提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄「旗津龍鳳繡莊」老藝師林全誠手工刺繡近一甲子，擅長為宗教繡品人物臉部「開臉」等技術；另人稱「紅燈師」的蘇志榮，精通布袋戲偶盔帽製作工序，兩位藝師傳統工藝獲肯定，分別名列高市新增傳統工藝類「刺繡」和文化資產保存技術「布袋戲偶盔帽製作技術」保存者。

《旗津龍鳳繡莊》老藝師林全誠（左3）和「紅燈師」蘇志榮（右3）同獲登錄高市傳統工藝類「刺繡」和文化資產保存技術「布袋戲偶盔帽製作技術」保存者。（高史博提供）

高市文化局表示，目前已登錄37項無形文化資產項目、4項文化資產保存技術，總共指定51個保存者。

林全誠手工刺繡近一甲子，擅長為宗教繡品人物臉部「開臉」等技術。（高史博提供）

文化局說明，刺繡具備悠久歷史與多元化的表現形式，高市傳統工藝新增「刺繡」項目，認定林全誠為保存者，林全誠藝師來自旗津龍鳳繡莊，技藝師承其父林清水，從事台灣刺繡近一甲子。

林藝師長年堅持以手工刺繡，擅長技術為宗教繡品人物臉部「開臉」、高繡與金蒼平繡技術，並對於神衣、八仙綵、桌裙、頭旗等台灣傳統宗教繡的工序與技法嫻熟，其刺繡技術結合色彩及形式的運用，反映常民生活美學。

人稱「紅燈師」的蘇志榮藝師，精通完整的布袋戲偶盔帽製作工序，具備獨特技法及設計製作文化脈絡。（高史博提供）

另布袋戲偶盔帽為傳統表演藝術布袋戲不可或缺物件，高市文化資產保存技術新增登錄「布袋戲偶盔帽製作技術」，並認定蘇志榮為保存者，文化局指出，業界人稱「紅燈師」的蘇志榮藝師，以長期現場觀察、演出體悟及自學過程，累積製作經驗，精通完整的盔帽製作工序，具備獨特技法及設計製作文化脈絡。

蘇志榮製作的布袋戲盔帽，曾獲黃海岱、黃俊雄等著名布袋戲師，及具無形文化資產保存身分團體，包括「明世界掌中劇團」、「長義閣掌中劇團」等多家布袋戲團青睞使用，高市府表示，在科技影響的當今社會，2位藝師堅持數十年的手藝十分不易，將持續與保存者共同努力推廣，讓更多民眾認識高市的無形文化資產。

