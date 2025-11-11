自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

3大國寶北宋山水畫在故宮南院合體！觀眾尋找范寬隱藏的簽款

2025/11/11 14:15

3件鎮院國寶北宋巨碑式山水名作首度在故宮南院合體展出。（記者林宜樟攝）3件鎮院國寶北宋巨碑式山水名作首度在故宮南院合體展出。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立故宮博物院歡慶百年、南院十年，推出重磅特展「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」，3件鎮院國寶北宋巨碑式山水名作范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉、李唐〈萬壑松風圖〉，今天稀有合體，首度在故宮南院展出，限展42天，更可讓觀眾蒞臨近距離感受跨越千年的山水巨作，其中范寬將自己的簽款巧妙藏身於驢隊後方的樹隙間，吸引許多民眾睜大眼睛「尋寶」，端詳許久才看到小小的字跡，直說：「太有趣了！」

故宮院長蕭宗煌（右5）等為展覽開展。（記者林宜樟攝）故宮院長蕭宗煌（右5）等為展覽開展。（記者林宜樟攝）

故宮南院今天舉行「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展——北宋山水畫」開展典禮，故宮院長蕭宗煌、副院長余佩瑾、中央研究院院士石守謙、文化部政務次長李靜慧、英國牛津大學教授 J. P. Park、美國哈佛大學教授Yukio Lippit、日本東京大學教授板倉聖哲及九州大學教授井手誠之輔、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長李碧菁等共同揭開序幕；總策展人余佩瑾副院長主持精采對談，書文處策展人許文美副研究員及陳建志助理研究員、南院處策展人朱龍興副研究員分享3幅山水名作的觀看視角與展出歷史脈絡。

雲林縣立蔦松藝術高中舞者開場。（記者林宜樟攝）雲林縣立蔦松藝術高中舞者開場。（記者林宜樟攝）

故宮副院長余佩瑾（左1）主持對談。（記者林宜樟攝）故宮副院長余佩瑾（左1）主持對談。（記者林宜樟攝）

蕭宗煌說，北宋3件巨碑式山水畫名作，是藝術史上的經典，范寬〈谿山行旅圖〉筆下崇山峻嶺的壯闊，展現天地大觀的氣勢；郭熙〈早春圖〉描繪雲煙流轉，蘊含天人合一的哲思；李唐〈萬壑松風圖〉則以斧劈剛勁筆法，開創承先啟後的山水風貌，三幅山水畫是經文化部指定公告為「國寶」的限展書畫藏品，至少3年為期，每次限展42天，合體展出極為少見，南院擁有挑高清透的玻璃展櫃，將呈現最優質的展示效果。

民眾觀看3件山水畫，可進行畫家簽款大搜密，范寬將簽款巧妙藏在〈谿山行旅圖〉樹叢中；郭熙〈早春圖〉可尋獲親款及明確紀年；李唐〈萬壑松風圖〉的隸書親款藏於畫中主峰左側尖峭的淡藍色山峰上。

民眾尋找范寬〈谿山行旅圖〉的簽款。（記者林宜樟攝）民眾尋找范寬〈谿山行旅圖〉的簽款。（記者林宜樟攝）

范寬將簽款巧妙的畫在右側樹叢中。（記者林宜樟攝）范寬將簽款巧妙的畫在右側樹叢中。（記者林宜樟攝）

曾在故宮北院看過3大北宋山水畫合體的民眾說，北院展出時民眾距離畫作非常遠，甚至要拿望遠鏡觀看，范寬小小的簽款也難以看到真跡，但故宮南院展場非常優質，能夠這麼近觀看國寶畫作，親眼看到「范寬」兩個字，「真是太幸福了！」

民眾可近觀國寶山水畫。（記者林宜樟攝）民眾可近觀國寶山水畫。（記者林宜樟攝）

故宮南院表示，展覽以創新方式鼓勵觀眾親近國寶，推出多項趣味與互動兼具的活動，邀請藝人林志玲、日本首席聲優梶裕貴與中央廣播電台主持人白兆美為3幅巨作錄製華語、日語、韓語語音導覽，另有兒童版及客委會贊助的客語版本語音導覽，林志玲更是無償獻聲。

故宮南院說，因千年畫作保存不易，限展品3幅國寶一次展出，限展至12月28日，S203展廳採線上預約制或配合人流管制於現場排隊入場，詳情請上故宮南院官網臉書粉絲專頁查詢。

