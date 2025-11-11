自由電子報
高雄城市書展11/15熱鬧登場 樂團、金曲美聲與歌仔戲接力開唱

2025/11/11 15:14

「2025高雄城市書展」開幕式，由FOCASA馬戲團重磅開場。（高市圖提供）「2025高雄城市書展」開幕式，由FOCASA馬戲團重磅開場。（高市圖提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕「2025高雄城市書展」11月15日上午11點，將在高雄市立圖書館總館一樓廣場熱鬧登場，安排FOCASA馬戲團開場演出，以融合雜技、肢體劇場及音樂節奏的精采表演，象徵閱讀跨越界限的能量，為年度文化盛事拉開序幕。

「2025高雄城市書展」開幕周主舞台演出，由「裝咖人 Tsng-kha-lâng」打頭陣，以北管音樂結合搖滾能量熱血演出。（高市圖提供）「2025高雄城市書展」開幕周主舞台演出，由「裝咖人 Tsng-kha-lâng」打頭陣，以北管音樂結合搖滾能量熱血演出。（高市圖提供）

高市圖表示，書展開幕週主舞台卡司陣容星光熠熠，下午由入圍金曲獎最佳新人獎的「裝咖人 Tsng-kha-lâng」打頭陣，以北管結合搖滾的熱血演出，唱出台灣土地的氣味與庄跤故事，「拉縴人歌手 Taipei Male Singers」接續登場，以純淨細膩的男聲合唱療癒人心，壓軸由「OOPS! SPACE」表演藝術製作團隊帶來肢體劇場作品《Oops! Move Beyond》，以舞蹈語彙探索「邊界之外」的無限想像。

明華園黃字戲劇團16日將於高市總圖1樓主舞台演出《封神。哪吒》折子戲。（高市圖提供）明華園黃字戲劇團16日將於高市總圖1樓主舞台演出《封神。哪吒》折子戲。（高市圖提供）

16日主舞台節目高潮迭起，由第3代團長陳子陽領軍的明華園黃字戲劇團，將帶來折子戲《封神。哪吒》，以南部歌仔戲外台戲「緊、迭、快」的節奏，結合現代劇場風格，展現新世代台灣歌仔戲的生命力與創新樣貌，人氣Podcast節目「茫Day不錄」，主持人Sky與鴨肉以「最誠實的幹話」與觀眾談生活、談戀愛，也談日常的茫然，用笑聲療癒現代人的焦慮時光；壓軸則由入圍第36屆金曲獎4項大獎的獨立唱作人王彙筑，以台語創作專輯《滴滴答答》中的細膩旋律與溫柔嗓音，為書展注入一份柔軟與深情。

2天活動也都有「毛毛快閃」穿梭全場，由台灣毛毛文化交流協會帶來驚喜互動與趣味演出。

高市圖補充，書展期間將推出7檔主題展覽、7場國際講座、15檔特別企畫與百場質感講座，連續3個週末並舉辦「百家出版社書店齊聚之書市集」及人氣美食集結的「草埔頂ê集市」。更多節目資訊與時刻表，歡迎上官網（https://pse.is/8bt8n5）查詢。

