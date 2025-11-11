自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

「言嶼交響」國際論壇 台文館匯聚譯者與出版人共論台灣文學全球布局

2025/11/11 16:15

台文館推動台灣文學進入各國編譯出版，致力於建立台灣文學書系，截至2025年10月已陸續編印外譯圖書30冊。（台文館提供）台文館推動台灣文學進入各國編譯出版，致力於建立台灣文學書系，截至2025年10月已陸續編印外譯圖書30冊。（台文館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台灣文學館為培育台灣文學翻譯人才、促進譯者與作家及出版人交流，拓展台灣文學的國際影響力，於今（11）日舉辦「言嶼交響：2025台灣文學翻譯暨出版國際論壇」。論壇特邀新加坡籍知名譯者程異（Jeremy Tiang）、光磊國際版權公司創辦人譚光磊及文化內容策進院董事陳斌全主持，匯聚來自台灣、美國、英國、捷克、波蘭、日本、韓國、新加坡、香港等地的譯者、編輯與出版人，共同探討台灣文學外譯的現況與挑戰。

台文館與英國文學翻譯中心合作台灣文學英譯工作坊，今年首度將英譯工作坊移師台灣舉辦。（台文館提供）台文館與英國文學翻譯中心合作台灣文學英譯工作坊，今年首度將英譯工作坊移師台灣舉辦。（台文館提供）

台文館館長陳瑩芳表示，譯者是台灣文學走向國際的重要推手。台文館長期推動金典獎作品與文學選集外譯，並與英國文學翻譯中心（BCLT）合作英譯工作坊，持續培育翻譯新秀。今年「台灣作家節」特將英譯工作坊首度移師台灣，並徵選20位全球新秀參與培訓，論壇亦為系列活動之一，期望打造跨國譯者與出版專家的交流社群，為台灣文學外譯注入新能量。

韓國譯者金泰成教授談自己用文學認識台灣的歷程。（台文館提供）韓國譯者金泰成教授談自己用文學認識台灣的歷程。（台文館提供）

波蘭譯者、前駐臺波蘭辦事處處長Maciej Artur Gaca（梅西亞），帶來激勵人心的翻譯歷程。（台文館提供）波蘭譯者、前駐臺波蘭辦事處處長Maciej Artur Gaca（梅西亞），帶來激勵人心的翻譯歷程。（台文館提供）

論壇規畫3大主題，分別聚焦翻譯實務、出版趨勢與譯者職涯發展。首場「當代譯者工作現場」由程異主持，邀集韓國譯者金泰成、日本譯者魚住悅子及波蘭學者梅西亞對談，分享台灣文學在亞洲與歐洲市場的推廣經驗。第2場「出版版權趨勢觀察」由譚光磊主持，與英國Honford Star出版社共同創辦人安東尼・柏德、捷克風車出版社執行長瑞娜塔・奧巴達爾科娃等人交流後疫情時代出版合作的新趨勢。第3場「下一步！如何展開你的文學翻譯旅程」則由陳斌全主持，邀請BCLT常務總監安娜・古德與譯者程異等專家，分享譯者職涯經驗與國際網絡的建立。

與會者以流利中文向韓國譯者請教翻譯與國族的議題。（台文館提供）與會者以流利中文向韓國譯者請教翻譯與國族的議題。（台文館提供）

台文館指出，文學翻譯是長期且持續的文化工程，本次論壇不僅展現台灣文學在全球市場的能見度，更為譯者、學者與出版人搭建跨界對話平台，期盼透過多方合作，讓台灣文學的聲音在國際舞台上持續共鳴。

