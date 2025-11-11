自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

她聽不見但畫得出感謝！聽障女孩畫夜市賣魚爸爸得獎了

2025/11/11 19:36

彰化藝術高中國中部美術班一年級學生林詩涵，用畫筆表達愛，畫出爸爸夜市賣魚的辛勞並得獎。（記者張聰秋攝）彰化藝術高中國中部美術班一年級學生林詩涵，用畫筆表達愛，畫出爸爸夜市賣魚的辛勞並得獎。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕天生聽不到聲音，卻用畫筆說出動人故事！彰化藝術高中國中部美術班一年級學生林詩涵，從小是先天性聽障孩童，但她靠著對繪畫的熱愛打開與世界對話的門，今年她以作品《夜市人生》參加「童畫心世界」比賽，描繪爸爸在夜市賣魚的辛勞，感謝父母養育與栽培，作品奪下彰化縣第三名。

林詩涵的爸爸媽媽，今天陪同出席頒獎典禮，為女兒的孝心與進步感到驕傲。（記者張聰秋攝）林詩涵的爸爸媽媽，今天陪同出席頒獎典禮，為女兒的孝心與進步感到驕傲。（記者張聰秋攝）

陪伴她國小求學生涯6年的員林靜修國小啟聰班老師邱佩珊說，林詩涵的媽媽每天從芳苑開車到員林接送上課，放學後再載去畫室學畫，幾乎沒間斷。畫畫讓詩涵從害羞內向變得自信，甚至藉著畫筆練習開口表達，是她生活中最重要的力量。

林爸爸說，女兒從小最愛畫魚，也許是受到他在夜市賣魚的影響。這次她用畫作表達對家人的感謝，「她聽不見，但用畫畫說話，我們都聽懂她的心！」

林媽媽也說，女兒出生第3天就被醫師宣判聽不到聲音，她和先生咬牙撐起一邊讀書學畫一邊就醫，花了上百萬元的手術醫療費用，接受語言訓練，現今可以開口學習慢慢說話，女兒的進步與得獎，就是全家人最開心的時候。

「童畫心世界」畫展由彰化縣政府主辦，今年共有179件優秀作品展出，展期即日起至16日在彰化藝術館登場，縣長王惠美邀請鄉親一起來欣賞孩子們用畫筆描繪出的勇氣與希望。

「童畫心世界」得獎作品即日起到11月16日在彰化藝術館展出。（記者張聰秋攝）「童畫心世界」得獎作品即日起到11月16日在彰化藝術館展出。（記者張聰秋攝）「童畫心世界」畫作比賽今年第17屆了，今年共展出179件得獎作品。（記者張聰秋攝）「童畫心世界」畫作比賽今年第17屆了，今年共展出179件得獎作品。（記者張聰秋攝）得獎作品構圖鮮明、色彩豐富、童趣洋溢。（記者張聰秋攝）得獎作品構圖鮮明、色彩豐富、童趣洋溢。（記者張聰秋攝）

