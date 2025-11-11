台灣作家節系列論壇「言嶼交響」登場 聚焦翻譯與出版全球對話

「言嶼交響：2025台灣文學翻譯暨出版國際論壇」匯聚來自台灣、美國、加拿大、英國、捷克、波蘭、白俄羅斯、日本、韓國、新加坡等國的譯者、編輯、學者及出版人參與。（台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣文學館為培育翻譯人才、促進譯者與出版人交流，擴展台灣文學的國際能見度，於11月11日舉辦「言嶼交響：2025台灣文學翻譯暨出版國際論壇」。活動為首屆「2025台灣作家節」系列活動之一，邀集來自7國的譯者、學者與出版專家，共同探討台灣文學在全球出版市場的趨勢與挑戰。

台文館館長陳瑩芳表示，譯者是台灣文學邁向國際的重要橋樑。台文館近年持續推動文學外譯，包括金典獎作品及台灣文學選集，並與英國文學翻譯中心（BCLT）合作舉辦台灣文學英譯工作坊。今年除首度將工作坊移師台灣，邀請全球20位新秀參與培訓，也透過本次論壇串連譯者與出版專家，形成跨國交流社群，為台灣文學的國際發展注入動能。

台文館推台台灣文學進入各國編譯出版，截至2025年10月於捷克、德國、美國、日本、波蘭、美國等地已陸續編印外譯圖書30冊。（台文館提供）

論壇共分3大主題。第1場「當代譯者工作現場：台灣文學外譯觀察」由新加坡籍譯者Jeremy Tiang（程異）主持，與韓國譯者金泰成、日本譯者魚住悅子、波蘭譯者梅西亞對談。與會者分享各國出版市場現況，探討如何挑選當地讀者關注的題材，並與出版社建立合作模式。

第2場「新時代下的出版版權趨勢觀察」由光磊國際版權公司創辦人譚光磊主持，邀請英國Honford Star出版社共同創辦人Anthony Bird、捷克風車出版社執行長Renata Obadálková、英國赫爾大學名譽教授Pavel Drábek、文策院全球市場處處長蘇淑冠及春山出版社總編莊瑞琳等人，從歐亞雙向視角分析出版數位化挑戰，並探討如何在後疫情時代建立公平且可持續的出版合作網絡。

第3場「下一步！如何持續展開你的文學翻譯旅程」則由文策院董事陳斌全主持，邀請BCLT常務總監Anna Goode、程異與Anthony Bird共同討論譯者職涯發展，分享如何透過國際培訓、實務經驗與人脈建立，提升台灣譯者在全球市場的能見度。

台文館指出，翻譯推廣是長期且持續性的文化工程，此次論壇是台灣文學翻譯與出版界的首次跨國對話。論壇結束後，參與者將前往台東部落，與原住民族作家撒可努、孫大川、巴代、董恕明等交流，體驗在地文化，為台灣文學的國際推廣尋找更多連結與合作契機。

